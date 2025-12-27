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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Європа побоюється непередбачуваного результату зустрічі Зеленського й Трампа, - CNN

Європейські посадовці очікують на результат зустрічі Зеленського й Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Європейські посадовці готуються до різних сценаріїв після недільної зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Зазначається,  що європейські лідери не братимуть участі у зустрічі, але стежать за її результатом. Попри очікування позитивних наслідків, європейці визнають, що результат будь-якої зустрічі з Трампом є непередбачуваним.

"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", – сказав CNN один із посадовців НАТО.

Американські співрозмовники телеканалу висловили надію, що зустріч Трампа і Зеленського буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку американських і українських переговірників.

 Що передувало?

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Автор: 

Європа (2549) Зеленський Володимир (28319) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+19
Дійсно, результат зустрічі двох довбойобів непередбачуваний.
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27.12.2025 09:31 Відповісти
+14
Та уже все очевидно. ЗЕ буде продвигати нам капітуляцію. Наприклад - референдум в телефоні - він і таке може утнути. І вибори в дії - де він виграє.

Те що він віддасть ВЕСЬ донбас я уже не сумніваюсь анітрохи. Питання лише в російській мові - тому що без. неї РФ ні на що не погодиться. Їй тут треба ІСТИННУ КОЛОНІЮ
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27.12.2025 09:28 Відповісти
+12
Лучше бы они озаботились встречей Янелоха с Патрушевым в Омане. То, что сейчас происходит, только следствие тех событий, и Трампон просто стал катализатором процесса.
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27.12.2025 09:37 Відповісти

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