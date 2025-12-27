Європа побоюється непередбачуваного результату зустрічі Зеленського й Трампа, - CNN

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Європейські посадовці готуються до різних сценаріїв після недільної зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Зазначається, що європейські лідери не братимуть участі у зустрічі, але стежать за її результатом. Попри очікування позитивних наслідків, європейці визнають, що результат будь-якої зустрічі з Трампом є непередбачуваним.

"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", – сказав CNN один із посадовців НАТО.

Американські співрозмовники телеканалу висловили надію, що зустріч Трампа і Зеленського буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку американських і українських переговірників.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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