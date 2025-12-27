Європа побоюється непередбачуваного результату зустрічі Зеленського й Трампа, - CNN
Європейські посадовці готуються до різних сценаріїв після недільної зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Зазначається, що європейські лідери не братимуть участі у зустрічі, але стежать за її результатом. Попри очікування позитивних наслідків, європейці визнають, що результат будь-якої зустрічі з Трампом є непередбачуваним.
"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", – сказав CNN один із посадовців НАТО.
Американські співрозмовники телеканалу висловили надію, що зустріч Трампа і Зеленського буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку американських і українських переговірників.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
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Те що він віддасть ВЕСЬ донбас я уже не сумніваюсь анітрохи. Питання лише в російській мові - тому що без. неї РФ ні на що не погодиться. Їй тут треба ІСТИННУ КОЛОНІЮ