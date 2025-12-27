Встреча в США: Зеленский, Трамп и европейские лидеры проведут переговоры по телефону

Перед личной встречей во Флориде президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также европейские лидеры обсудят ключевые вопросы в телефонном разговоре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры (кто именно – не уточняется).

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.

