Встреча в США: Зеленский, Трамп и европейские лидеры проведут переговоры по телефону
Перед личной встречей во Флориде президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также европейские лидеры обсудят ключевые вопросы в телефонном разговоре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры (кто именно – не уточняется).
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.
