Встреча в США: Зеленский, Трамп и европейские лидеры проведут переговоры по телефону

Телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами перед встречей

Перед личной встречей во Флориде президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также европейские лидеры обсудят ключевые вопросы в телефонном разговоре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры (кто именно – не уточняется).

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа опасается непредсказуемого результата встречи Зеленского и Трампа, - CNN

Зеленский Владимир (23130) Трамп Дональд (7309)
Зустріч двох хабарників пройде у теплій дружній атмосфері
27.12.2025 10:38 Ответить
У приватних розмовах, коли мова заходить за нашу владу мене називають расистом та антисемітом, хоча проти народу Ізраіля я взагалі нічого погано не маю
27.12.2025 10:51 Ответить
український СНК часів жовтевого заколоту А кажуть істрорія не повторюєтся
27.12.2025 10:58 Ответить
радянський жидо-більшовизм, то зло мабуть на рівні НСДАП Ґітляра, якщо не гірше. Скільки вони людей загубили в лагєрях...
27.12.2025 11:07 Ответить
Європа остерігається одноосібної участі безтолкового ішака з рижим. Це обкурене чмо здатне нагородити всякої всячини.
27.12.2025 10:44 Ответить
В що, Рудий не в формі? Альцгеймер загострився?
27.12.2025 10:53 Ответить
А шо такое, потужна єврошобла вже і їхати не хоче, чи їх там ніхто не хоче бачити . Друг Макарон тоже десь зачаївся у кущах, не видно і не чутно .
27.12.2025 10:56 Ответить
Вже напевно паралельно путіну телефонує
27.12.2025 11:19 Ответить
Трампу, зеленскому і пуйлу все таки вдалось відсунути Європу від свого договорнячка. Кацапія заявила. що оприлюднений план зеленского не той, який вони збираються підписувати. Так і попереджали, що це медійний хід. Для лохторату під вибори.
27.12.2025 11:14 Ответить
 
 