Зустріч у США: Зеленський, Трамп та європейські лідери проведуть переговори телефоном
Перед особистою зустріччю у Флориді президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також європейські лідери, обговорять ключові питання у телефонній розмові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За словами речника Європейської комісії, у ній також візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери (які саме – не уточнюється).
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
Топ коментарі
+4 Олексій Гедз #501597
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+3 Frol Fedoroff
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+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.12.2025 10:51 Відповісти Посилання
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