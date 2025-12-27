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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зустріч у США: Зеленський, Трамп та європейські лідери проведуть переговори телефоном

Телефонна розмова Зеленського й Трампа з європейськими лідерами перед зустріччю

Перед особистою зустріччю у Флориді президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також європейські лідери, обговорять ключові питання у телефонній розмові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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За словами речника Європейської комісії, у ній також візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери (які саме – не уточнюється).

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+4
Європа остерігається одноосібної участі безтолкового ішака з рижим. Це обкурене чмо здатне нагородити всякої всячини.
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27.12.2025 10:44 Відповісти
+3
Зустріч двох хабарників пройде у теплій дружній атмосфері
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27.12.2025 10:38 Відповісти
+3
У приватних розмовах, коли мова заходить за нашу владу мене називають расистом та антисемітом, хоча проти народу Ізраіля я взагалі нічого погано не маю
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27.12.2025 10:51 Відповісти

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