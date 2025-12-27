Зустріч у США: Зеленський, Трамп та європейські лідери проведуть переговори телефоном

Перед особистою зустріччю у Флориді президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також європейські лідери, обговорять ключові питання у телефонній розмові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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За словами речника Європейської комісії, у ній також візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери (які саме – не уточнюється).

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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