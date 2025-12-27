Ночная атака на Черкасскую область: ПВО уничтожила 6 ракет и 21 дрон

В ночь на 27 декабря враг осуществил очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. В Черкасской области также фиксировались многочисленные угрозы с воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Работа ПВО и текущая ситуация

Силами и средствами противовоздушной обороны в пределах области было обезврежено 6 российских ракет и 21 беспилотный летательный аппарат.

На данный момент обращений в экстренные службы о раненых или повреждении жилой инфраструктуры не поступало.

Последствия ракетного удара в Умани

В то же время в Умани продолжается ликвидация последствий ракетного удара, нанесенного накануне. По предварительным данным, повреждены не менее 123 дома, из которых 9 разрушены полностью. Комиссия продолжает обследование пострадавших объектов.

На месте работают аварийно-спасательные и специализированные службы в полной координации с районными и городскими властями. Помощь пострадавшим оказывает также областная организация Красного Креста Украины.

В медицинских учреждениях пока остаются пять пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

