Нічна атака на Черкащину: ППО знищила 6 ракет і 21 дрон
У ніч проти 27 грудня ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України. В Черкаській області також фіксувалися численні загрози з повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Робота ППО та поточна ситуація
Силами та засобами протиповітряної оборони в межах області було знешкоджено 6 російських ракет і 21 безпілотний літальний апарат.
Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо поранених або пошкодження житлової інфраструктури не надходило.
Наслідки ракетного удару в Умані
Водночас в Умані триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого напередодні. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 123 будинки, з яких 9 зруйновані повністю. Комісія продовжує обстеження постраждалих об’єктів.
На місці працюють аварійно-рятувальні та спеціалізовані служби у повній координації з районною та міською владою. Допомогу постраждалим надає також обласна організація Червоного Хреста України.
У медичних закладах наразі залишаються п’ятеро постраждалих, їм надається вся необхідна допомога.
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