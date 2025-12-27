Нічна атака на Черкащину: ППО знищила 6 ракет і 21 дрон

У ніч проти 27 грудня ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України. В Черкаській області також фіксувалися численні загрози з повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

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Робота ППО та поточна ситуація

Силами та засобами протиповітряної оборони в межах області було знешкоджено 6 російських ракет і 21 безпілотний літальний апарат.

Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо поранених або пошкодження житлової інфраструктури не надходило.

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Наслідки ракетного удару в Умані

Водночас в Умані триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого напередодні. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 123 будинки, з яких 9 зруйновані повністю. Комісія продовжує обстеження постраждалих об’єктів.

На місці працюють аварійно-рятувальні та спеціалізовані служби у повній координації з районною та міською владою. Допомогу постраждалим надає також обласна організація Червоного Хреста України.

У медичних закладах наразі залишаються п’ятеро постраждалих, їм надається вся необхідна допомога.

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