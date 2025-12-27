РУС
Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с Трампом

Встреча Зеленского и Трампа: состав украинской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, кто с украинской стороны примет участие во встрече с Дональдом Трампом в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

Зеленский сообщил, что во время поездки в США вместе с ним будут: министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и Рустем Умеров.

Зеленский добавил, что не будет комментировать состав американской делегации, отметив, что это исключительный выбор президента США Дональда Трампа.

Зеленский уже в пути в США

По данным Суспільного, президент Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Трампом.

Перед этим он остановится в Канаде - там запланирована встреча с премьер-министром страны Карни. Также состоится онлайн-общение с европейскими лидерами по чувствительным вопросам плана по завершению войны.

Зеленский Владимир Умеров Рустем
+6
Так, жодного талановитого дипломата.
А шо НГШ з Чебуреком там роблять? НГШ нема чимщайматисьпід час важких боїв? хто займается замість нього БП? Сірсткому НГШ не потрибен?
27.12.2025 14:22
+5
Рустем Умєров....П....ць...Гарно,що хош не Єрмак. Поміняли шило на мило...
27.12.2025 14:20
+4
Трамп союзник Путіна - уже є не одне розслідування як РФ не один рік впливала і фінансувала Трампа.

Але ж ЗЕ лише з таким і має справу так? - то Краснов, то Козир....навколо лише агенти РФ

але він один НІЧОГО НЕ ЗНАЄ
27.12.2025 14:19
27.12.2025 14:19
Україна для Трампа є перешкодою на шляху для спільного бізнесу Трампа з пуйлом.
27.12.2025 14:22
А міністр економіки для чого? Ще не все продали?
27.12.2025 14:20
ЗАЕС ще не продали
27.12.2025 14:26
ЗАЕС - це як телефон, якого вкрали - ти його власник, а продати не вдасться, бо нема. Продаються ж не слова про власність, а сам телефон.
27.12.2025 14:37
пароль можна продати для розблокування і обліковий запис
27.12.2025 14:39
Антикор.
" Родина заступника міністра економіки Олексія Соболева має бізнес в окупованому Криму та спонсорує Росію у війні проти України "
27.12.2025 14:59
27.12.2025 14:20
дєрьмак во флориді з боневтіком.
27.12.2025 14:25
Там ще є дуже цікавий персонаж - Олександр Бевз. Тільки за 2023 рік він заробив понад 2 мільярди гривень.

Це позаштатний радник Єрмака Олександр Бевз, чий родинний бізнес серйозно піднявся завдяки війні. https://opendatabot.ua/c/37203744 Виробниче підприємство «ЕВАС»https://opendatabot.ua/c/37203744 , власником якого є батько Олександра, заробило за 2022-2023 рр., згідно з офіційною звітністю, понад 200 млн грн доходів і 55 млн грн чистого прибутку.



Порівняно з довоєнними показниками прибутковість фірми зросла більш як у 20 разів.

А все тому, що «ЕВАС» є основним постачальником гуми й гумової фурнітури для компанії «Таланлегпром», а «Таланлегпром» є основним постачальником взуття для ЗСУ.



Тільки за 2023-2024 рр. вона уклала з Міноборони договорів майже на 2 млрд грн.



Ще 80 млн грн заробила за два останні роки інша фірма з пулу Бевзів - https://opendatabot.ua/c/40095627 ТОВ «Єврогума».




У ВП «ЕВАС» Бевз працює заступником директора з організаційних та юридичних питань. В ОП він був одним із ключових менеджерів, відповідальних за підготовку червневого Саміту миру у Швейцарії.

За "збігом" обставин Бевз є однокурсником Зарівної.
27.12.2025 14:52
Ранее участвующего Буданова не назвал, но зато в наличии "позаштатный советник". Качели, однако.
27.12.2025 14:21
27.12.2025 14:22
Полковник Палиса из ОП все порешает, так шо НГШ доступен.
27.12.2025 14:25
Та ну.. А Кислиця?
27.12.2025 15:06
Кислиця досвідчений дипломат, лиш би актор дослухався до нього
27.12.2025 15:10
Агов, в тебе в урядовому кварталі жара а ти щось оголошуеш
27.12.2025 14:24
може навіть хтось не попаде на виїзд....
27.12.2025 14:25
І куди ж без Умєрова. Аби кататись.
27.12.2025 14:24
Знову дурне їде в турне , та тащить за собою цілу ватагу
таких же неробів, як сам !!
А поіздка ця коштує великих коштів, які необхідні ,
перш за все , для нашої оборони !!
27.12.2025 14:25
Тромб вже заявив що результат переговорів залежить від того що Зеленський йому привезе. Так що Зеля бери відро меду, сметани і якусь ведмежу шкуру. Можна ще мішок бурштину Тромбу подарувати. Скажеш що це дуже дорогоцінне каміння. Тупий Тромб буде дуже радий
27.12.2025 14:25
"Тупий Тромб буде дуже радий"

Він буде радий навіть якщо йому подарувати розмальовку з його портретом.
27.12.2025 14:35
Щось забагато. Відро меду, сметани, якусь ведмежу шкуру, та ще мішок бурштину. В 1994 році американці та кацапи за папірець отримали від України ядерку, літаки, ракети і ще лантух всякої всячини.
27.12.2025 14:46
Хто ж винуватий що українці в торгівлі і в переговорах повні лохи. І мало того що тупі так ще й ******* скакати по граблях. Бо знову незрозуміло за що віддали америкосам рідкоземельні метали. А не сьогодні-завтра за черговий папірець знову збираємос ще й землю і мільйони людей віддати кацапам.
27.12.2025 14:52
Еко лідор нації слухняним став
27.12.2025 14:31
Valerii Prozapas:
А чому, коли розводили війська і розміновували все навколо Маріуполя, то нікого не питали і верещали "ми тут монобільшість!" - а тепер раптом став потрібен "референдум"? Щось сталось? Комбриг:
Тому що безхребетне чудо, яке хотіло "сойтись посерєдінє" спроможне тількі одноосібно "двушкі на москву" відсилати і красти, а приймати державніцькі рішення про свою долю він залишає ідіотам, які його обрали.
Guido Fawkes:
Судячи з ситуації навколо "мирних перемовин" Зе винесе договір чи щось з нього на референдум. Я пропоную провести цей референдум під слоганом - "Зробимо себе разом в останній раз". | саундтрек вже є: Остання путь, остання путь, Останняя дорога...
@MailovBenia: Народ, вибравший замість Пороха Кокаин, жити буде весело, але недовго. На мій погляд дуже влучно. І цих зефанатів мені не шкода, а шкода тих, хто гине за Цей масовий суїцид на фронті.
27.12.2025 14:35
До Канади спочатку… гарна задумка))) Трампу втерти носа. Він же ж їх тягне у 52 штат, а ті до війни з ним готуються.
27.12.2025 14:36
Делегація нікудишня .
27.12.2025 14:36
Ось як все починалося і продовжується до цього дня!
https://youtu.be/tAPFr4vdEKU?si=qMixMxsilKkQm3Wy
У США розсекретили стенограми розмов Путіна і Буша! Ось як США допомогли РФ підготуватися до війни.
27.12.2025 14:39
А міньдічь? Чому у складі дєлєґациі нема міньдічя?
27.12.2025 14:39
позаштатний радник голови Офісу президента Джерело: https://censor.net/ua/n3592638 Так радників же звільнили.
27.12.2025 14:39
Якби ви знали паничі як проклинають вас в ночі
27.12.2025 14:41
це тупо жертвоприношення.
просто подивитись на фотографії лідарів.
особливо в Хгельсінкі.
ну і Зеля з Трампом
а потім - Трамп знищив ген. Сулеймані, там же і літак, потім Ємрак.
і так далі. невже ніхто не бачить?
дивно, але, ..... так завжди було. саме раннє це 9\11
.... ну, мені то ясно все. просто до копійки. ЦЕ БЛ. ******* окультизм!!! от що це!! лтак ржати не потрібно, бо так ржали дебіли.... ДЕБІЛИ!! - коли контрнаступ був, з всім засвіченням всього тупо на укріпрайони ..... і без авіації.
ну.....
**********!
і дехто Генерал ОЦЕ допустив.
то тоді хто він?
обманули чи що?
не знаю, але видно що тупо уроди якось.... ну он на рашці капище відкрили. от і видно, я казав будуть жертви.
ДАВАЙ - ЖРІте
****. мені очевидно. логічно - вони **** окультисти! і так ніхто не прочитає, тоді - Прігожин *****, як і всі тварі що ******* пуйло. буде те що "надо", нічого не зробити навіть Бутусову.
27.12.2025 14:42 Ответить
Позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, Джерело: https://censor.net/ua/n3592638,
а тьотю Фросю, прибиральницю не забули внести до списку перемовників?
27.12.2025 14:54 Ответить
Чєбурека у фрітюр!
27.12.2025 14:58 Ответить
Чебурек нікому не довіряє, бо є за що посадити
27.12.2025 15:01 Ответить
 
 