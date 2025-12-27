Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, кто с украинской стороны примет участие во встрече с Дональдом Трампом в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский сообщил, что во время поездки в США вместе с ним будут: министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и Рустем Умеров.

Зеленский добавил, что не будет комментировать состав американской делегации, отметив, что это исключительный выбор президента США Дональда Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Факт встречи с Трампом означает прогресс в переговорах, - Зеленский

Зеленский уже в пути в США

По данным Суспільного, президент Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Трампом.

Перед этим он остановится в Канаде - там запланирована встреча с премьер-министром страны Карни. Также состоится онлайн-общение с европейскими лидерами по чувствительным вопросам плана по завершению войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский перед встречей с Трампом: Красные линии Украины - территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности