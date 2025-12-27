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Зеленський оголосив склад української делегації для переговорів з Трампом

Зустріч Зеленського і Трампа: склад української делегації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, хто з української сторони братиме участь у зустрічі з Дональдом Трампом у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

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Зеленський повідомив, що під час поїздки до США разом із ним будуть: міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та Рустем Умєров.

Зеленський додав, що не коментуватиме склад американської делегації, зазначивши, що це є виключним вибором президента США Дональда Трампа.

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Зеленський вже на шляху до США

За даними Суспільного, президент Зеленський вирушив до Флориди, де відбудеться його зустріч із президентом США Трампом.

Перед цим він зупиниться в Канаді - там запланована зустріч із премʼєр-міністром країни Карні. Також відбудеться онлайн-спілкування з європейськими лідерами щодо чутливих питань плану з завершення війни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Умєров Рустем (906)
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Топ коментарі
+21
Рустем Умєров....П....ць...Гарно,що хош не Єрмак. Поміняли шило на мило...
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27.12.2025 14:20 Відповісти
+20
Так, жодного талановитого дипломата.
А шо НГШ з Чебуреком там роблять? НГШ нема чимщайматисьпід час важких боїв? хто займается замість нього БП? Сірсткому НГШ не потрибен?
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27.12.2025 14:22 Відповісти
+13
Знову дурне їде в турне , та тащить за собою цілу ватагу
таких же неробів, як сам !!
А поіздка ця коштує великих коштів, які необхідні ,
перш за все , для нашої оборони !!
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27.12.2025 14:25 Відповісти

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