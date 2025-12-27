РУС
Враг продвинулся в Андреевке на Сумщине, - DeepState

Российские захватчики продвигаются в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Андреевке (Сумская область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты

Ситуация в Андреевке на Сумщине

Что известно об Андреевке

Андреевка - небольшое село в северной части Сумской области, недалеко от украинско-российской границы. Благодаря такому расположению оно имеет стратегическое значение в боевых действиях, особенно в контексте продвижения/сдерживания врага на этом направлении.

В июне 2025 года украинские войска освободили Андреевку от российских подразделений после боев, о чем заявил Президент Украины В. Зеленский. Это стало частью операций на северном фронте Сумщины.

Однако уже в декабре стало известно, что оккупационные силы РФ имеют отдельные продвижения или позиционные изменения вблизи Андреевки.

Стратегічне значення побачили піся втрати(
