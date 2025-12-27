Враг продвинулся в Андреевке на Сумщине, - DeepState
Российские захватчики продвигаются в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Андреевке (Сумская область)", - говорится в сообщении.
Обновление карты
Что известно об Андреевке
Андреевка - небольшое село в северной части Сумской области, недалеко от украинско-российской границы. Благодаря такому расположению оно имеет стратегическое значение в боевых действиях, особенно в контексте продвижения/сдерживания врага на этом направлении.
В июне 2025 года украинские войска освободили Андреевку от российских подразделений после боев, о чем заявил Президент Украины В. Зеленский. Это стало частью операций на северном фронте Сумщины.
Однако уже в декабре стало известно, что оккупационные силы РФ имеют отдельные продвижения или позиционные изменения вблизи Андреевки.
