Ворог просунувся в Андріївці на Сумщині, - DeepState

Російські загарбники мають просування у Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся у Андріївці (Сумська область)", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про Андріївку

Андріївка - невелике село в північній частині Сумської області, недалеко від українсько‑російського кордону. Через таке розташування воно має стратегічне значення в бойових діях, особливо в контексті просування/стримування ворога на цьому напрямку.

У червні 2025 року українські війська звільнили Андріївку від російських підрозділів після боїв, про що заявив Президент України В. Зеленський. Це стало частиною операцій на північному фронті Сумщини.

Проте вже у грудні стало відомо, що окупаційні сили РФ мають окремі просування або позиційні зміни поблизу Андріївки.

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