Новости Привлечение молодежи в британскую армию
899 8

Британия планирует запустить для молодежи программу пробного года в вооруженных силах, - BBC

военные Великобритании

Министерство обороны Великобритании намерено запустить программу, которая предоставит людям до 25 лет возможность без долгосрочных обязательств попробовать службу в армии, флоте или военно-воздушных силах. Инициатива является частью усилий, направленных на решение проблем с набором в вооруженные силы.

Об этом пишет BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Детали программы

Заявки на участие в программе начнут принимать весной 2025 года. Сначала наберут 150 участников, впоследствии количество планируют увеличить до 1000 человек в год.

Программа является оплачиваемой, однако размер заработной платы пока не объявлен.

Участников программы не будут привлекать к боевым операциям. Армейская программа продлится два года и будет включать 13 недель базовой подготовки, а программа ВМС - один год с общей подготовкой для моряков. Программа ВВС пока еще разрабатывается.

Читайте также: Великобритания разрешит военным сбивать дроны без предупреждения, - The Telegraph

Что говорят в Минобороны Великобритании 

Министерство обороны заявляет, что те, кто присоединится к программе "год перерыва", получат навыки лидерства, командной работы и решения проблем, которые пригодятся им "на всю жизнь", независимо от того, будут ли они продолжать карьеру в вооруженных силах.

Чиновники надеются, что эта программа привлечет в вооруженные силы более широкий круг людей, и что некоторые из них решат остаться, чтобы сделать карьеру в армии.

"Эта программа "год перерыва" даст британской молодежи возможность ознакомиться с навыками и тренировками, которые предлагают армия, Королевский флот и Королевские воздушные силы. Это часть нашей решимости восстановить связь общества с нашими вооруженными силами и способствовать общественному подходу к обороне нашей страны", - сказал министр обороны Джон Гилли.

Читайте также: Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих войск в Украине, - СМИ

Великобритания (5250) военные учения (3514) Гилли Джон (82)
От зараз можете подивитися на прикладі ЄС та ВБ, чим повинен був займатися ЗЄ з 2019 по 2022, замість "великого крадівництва", відведення військ з облаштованих позицій та розмінування проходів з Криму.
28.12.2025 00:57 Ответить
Чому в нас так не зробити вже, щоб якщо людина прийшла добровільно, але могла і не приходити, бо заброньована наприклад, або не на обліку, мала змогу після року служби піти зовсім, або на іншу посаду, в інший підрозділ? І щоб це було не тільки для тих, кому не виповнилося 25 років, а і для інших? І тоді ставлення буде інше у командирів, які будуть заохочувати людей лишатися у них, і охочих більше. А якщо перепідписуєш контракт на ще рік, чи 2, чи більше років, то суттєві додаткові виплати і переваги надаються?
28.12.2025 01:41 Ответить
У нас повноцінна війна, та є такий собі досить виправданий ВЕЛИЧЕЗНИЙ страх смерті, тому ніхто нікуди не піде.
28.12.2025 02:00 Ответить
От "дурачкі" якісь.... всі ж янєлохі знають що "треба" кататися на лижах, не панікувати й готуватись до майскіх шашликов.....
28.12.2025 02:32 Ответить
Сподіваюсь шо брити не примуть закон, як українська гнида про 22 і за кордон. Чим раніше, тим краще.
28.12.2025 03:11 Ответить
Цікаво буде дізнатись реальну кількість учасників, особливо тих, що успішно дійшли до кінця програми.
28.12.2025 06:25 Ответить
молодь з бриташки їде бо там нема перспектив
це вони самі кажуть
28.12.2025 06:49 Ответить
А куди їдуть, не казали?
В Гєнічєск чи Джанкой?
Може в Таганрог чи в Усть-Пи#дюйськ на худий кінець? Чув, що в цих містах величезні перспективи для молоді зараз))
28.12.2025 07:50 Ответить
 
 