Британия планирует запустить для молодежи программу пробного года в вооруженных силах, - BBC

Министерство обороны Великобритании намерено запустить программу, которая предоставит людям до 25 лет возможность без долгосрочных обязательств попробовать службу в армии, флоте или военно-воздушных силах. Инициатива является частью усилий, направленных на решение проблем с набором в вооруженные силы.

Детали программы

Заявки на участие в программе начнут принимать весной 2025 года. Сначала наберут 150 участников, впоследствии количество планируют увеличить до 1000 человек в год.

Программа является оплачиваемой, однако размер заработной платы пока не объявлен.

Участников программы не будут привлекать к боевым операциям. Армейская программа продлится два года и будет включать 13 недель базовой подготовки, а программа ВМС - один год с общей подготовкой для моряков. Программа ВВС пока еще разрабатывается.

Что говорят в Минобороны Великобритании

Министерство обороны заявляет, что те, кто присоединится к программе "год перерыва", получат навыки лидерства, командной работы и решения проблем, которые пригодятся им "на всю жизнь", независимо от того, будут ли они продолжать карьеру в вооруженных силах.

Чиновники надеются, что эта программа привлечет в вооруженные силы более широкий круг людей, и что некоторые из них решат остаться, чтобы сделать карьеру в армии.

"Эта программа "год перерыва" даст британской молодежи возможность ознакомиться с навыками и тренировками, которые предлагают армия, Королевский флот и Королевские воздушные силы. Это часть нашей решимости восстановить связь общества с нашими вооруженными силами и способствовать общественному подходу к обороне нашей страны", - сказал министр обороны Джон Гилли.

