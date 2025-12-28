Британія планує запустити для молоді програму пробного року у збройних силах, - BBC

Міністерство оборони Британії має намір запустити програму, яка надасть людям до 25 років можливість без довгострокових зобов'язань спробувати службу в армії, флоті чи військово-повітряних силах. Ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на розв'язання проблем з набором до збройних сил.

Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі програми

Заявки на участь у програмі почнуть приймати навесні 2025 року. Спочатку наберуть 150 учасників, згодом кількість планують збільшити до 1000 людей на рік.

Програма є оплачуваною, однак розмір заробітної плати поки не оголосили.

Учасників програми не залучатимуть до бойових операцій. Армійська програма триватиме два роки і включатиме 13 тижнів базової підготовки, а програма ВМС - один рік із загальною підготовкою для моряків. Програма ВПС наразі ще розробляється.

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Що кажуть у Міноборони Британії

Міністерство оборони заявляє, що ті, хто приєднається до програми "рік перерви", отримають навички лідерства, командної роботи та вирішення проблем, які стануть їм у нагоді "на все життя", незалежно від того, чи будуть вони продовжувати кар'єру в збройних силах.

Чиновники сподіваються, що ця програма залучить до збройних сил ширше коло людей, і що деякі з них вирішать залишитися, щоб зробити кар'єру у війську.

"Ця програма "рік перерви" дасть британській молоді можливість ознайомитися з навичками та тренуваннями, які пропонують армія, Королівський флот та Королівські повітряні сили. Це частина нашої рішучості відновити зв'язок суспільства з нашими збройними силами та сприяти загальносуспільному підходу до оборони нашої країни", - сказав міністр оборони Джон Гілі.

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