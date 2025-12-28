Враг атаковал энергетический объект на Полтавщине: повреждено технологическое оборудование

Вчера, 27 декабря, в течение дня враг дважды атаковал Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Владимир Когут

По его словам, в Миргородском районе зафиксировано падение ракеты на открытой территории.

Под ударом - энергетический объект

Также россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Повреждено технологическое оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"К счастью, в обоих случаях люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

