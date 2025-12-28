РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине Атака беспилотников на Полтавщину
374 0

Враг атаковал энергетический объект на Полтавщине: повреждено технологическое оборудование

энергетика под ударом РФ

Вчера, 27 декабря, в течение дня враг дважды атаковал Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, в Миргородском районе зафиксировано падение ракеты на открытой территории.

Читайте также: Рашисты нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде: двое раненых

Под ударом - энергетический объект

Также россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Повреждено технологическое оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"К счастью, в обоих случаях люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Враг нанес ракетные и дронные удары по предприятиям энергетического сектора в Кременчуге: возникли пожары

Автор: 

обстрел (31070) энергетика (2966) Полтавская область (1336)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 