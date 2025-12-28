Ворог атакував енергетичний об’єкт на Полтавщині: пошкоджено технологічне обладнання
Вчора, 27 грудня, упродовж дня ворог двічі атакував Полтавщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Миргородському районі зафіксовано падіння ракети на відкритій території.
Під ударом енергетичний об'єкт
Також росіяни вдарили по енергетичному об'єкту. Пошкоджено технологічне обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
"На щастя, в обох випадках люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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