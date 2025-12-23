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Новини Удар росіян по Полтавщині
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Рашисти вдарили по підприємству в Кременчуцькій громаді: двоє поранених

Удар РФ по Кременчуку 23 грудня: що відомо?

Російські окупаційні війська атакували Кременчуцьку громаду на Полтавщині, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив т.в.о. глави ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

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 Що відомо?

За словами Когута, війська РФ завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді.

Дві особи дістали поранення.

Наразі медики надають їм допомогу, на місці працюють усі відповідні служби.

Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.

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Що передувало?

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Автор: 

Кременчук (348) обстріл (35056) Полтавська область (1431) Кременчуцький район (83)
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