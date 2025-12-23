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Рашисти вдарили по підприємству в Кременчуцькій громаді: двоє поранених
Російські окупаційні війська атакували Кременчуцьку громаду на Полтавщині, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив т.в.о. глави ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Когута, війська РФ завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді.
Дві особи дістали поранення.
Наразі медики надають їм допомогу, на місці працюють усі відповідні служби.
Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.
Що передувало?
- 23 грудня близько 15 години у Кременчуці пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу російських БпЛА.
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