Рашисты ударили по предприятию в Кременчугской громаде: двое раненых

Российские оккупационные войска атаковали Кременчугскую общину в Полтавской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Когута, войска РФ нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде.

Два человека получили ранения.

Сейчас медики оказывают им помощь, на месте работают все соответствующие службы.

Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Что предшествовало?

23 декабря около 15 часов в Кременчуге прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе российских БПЛА.

