Рашисты ударили по предприятию в Кременчугской громаде: двое раненых
Российские оккупационные войска атаковали Кременчугскую общину в Полтавской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Когута, войска РФ нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде.
Два человека получили ранения.
Сейчас медики оказывают им помощь, на месте работают все соответствующие службы.
Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.
Что предшествовало?
- 23 декабря около 15 часов в Кременчуге прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе российских БПЛА.
