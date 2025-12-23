РУС
Удар россиян по Полтавщине
461 0

Рашисты ударили по предприятию в Кременчугской громаде: двое раненых

Удар РФ по Кременчугу 23 декабря: что известно?

Российские оккупационные войска атаковали Кременчугскую общину в Полтавской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

 Что известно?

По словам Когута, войска РФ нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде.

Два человека получили ранения.

Сейчас медики оказывают им помощь, на месте работают все соответствующие службы.

Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Что предшествовало?

Автор: 

