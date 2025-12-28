На Сумщине россияне атаковали дроном автомобиль с хлебом, а в другой громаде ранили женщину, которая шла по дороге

Российские войска нанесли очередные удары по гражданским лицам на Сумщине: дрон атаковал автомобиль, который развозил хлеб, а также ранил мирную жительницу во время ее движения по дороге. Оба удара произошли в пределах громад Сумского района.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Около часа назад в Стецковском старостате Сумской громады российский дрон ударил по хлебовозке. К счастью, в момент попадания внутри транспорта людей не было", - говорится в сообщении.

Автомобиль получил повреждения.

Ранее Григоров сообщал, что сегодня утром враг атаковал с беспилотника 55-летнюю женщину, когда она передвигалась по дороге Николаевской сельской громады.

С ранениями ее доставили в медицинское учреждение, сейчас ей оказывают необходимую помощь.

