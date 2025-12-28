На Сумщині росіяни атакували дроном авто з хлібом, а в іншій громаді поранили жінку, яка йшла дорогою

Російські війська завдали чергових ударів по цивільних на Сумщині: дрон атакував автомобіль, який розвозив хліб, а також поранив мирну жительку під час її руху дорогою. Обидва удари сталися в межах громад Сумського району.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Близько години тому у Стецьківському старостаті Сумської громади російський дрон вдарив по хлібовозці. На щастя, в момент влучання всередині транспорту людей не було", - ідеться в повідомленні.

Автівка зазнала пошкоджень.

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Раніше Григоров повідомляв, що цього ранку ворог атакував з безпілотника 55-річну жінку, коли вона пересувалася дорогою Миколаївської сільської громади.

З пораненнями її доставили до медичного закладу, наразі їй надають необхідну допомогу.

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