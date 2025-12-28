РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

атака беспилотников 28 декабря

Вечером воскресенья, 28 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 20:04 - сообщается о БПЛА на Запорожье с юга.

В 20:18 - угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

В 20:32 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:34 - вражеские БПЛА, вероятно, разведывательные на юго-западе от г. Запорожье, на востоке Днепропетровской области и на юге Донецкой области. Привлечены средства для сбивания.

В 20:40 - Днепропетровщина (Синельниковский р-н) - угроза применения авиационных средств поражения.

В 20:41 - пуски КАБ на восток Днепропетровщины.

В 20:45 - пуски КАБ на Донетчину.

Обновленная информация

В 21:02 – вражеский БпЛА в направлении Харькова с севера.

В 21:22 – наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Также сообщается об угрозе применения авиационных средств поражения.

В 21:25 - вражеские БпЛА на севере Донетчины в направлении Краматорска/Славянская с северо-запада.

В 21:26 – пуски КАБ на Харьковщину с востока.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

