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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

атака безпілотників 28 грудня

Ввечері неділі, 28 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 20:04 - повідомляється про БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:18 - загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

О 20:32 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:34 - ворожі БпЛА, ймовірно, розвідувальні на південному заході від м.Запоріжжя, на сході Дніпропетровщини та на півдні Донеччини. Залучено засоби для збиття.

О 20:40 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 20:41 - пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 20:45 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація 

О 21:02 - ворожий БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 21:22 - спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. також повідомляється про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

О 21:25 - ворожі БпЛА на півночі Донеччини в напрямку Краматорська/Слов'янська з північного заходу.

О 21:26 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:41 - ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на півдні від м.Запоріжжя. Залучено засоби для збиття.

О 22:16 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:28 -  ворожі БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (вектор - н.п. Південне).

О 22:35 - ворожий БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу. Можлива робота ППО.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) обстріл (35110) атака (1803) Шахед (2325)
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Топ коментарі
+9
якщо рашка нападе на Швейцарію, у тебе вже є план куди дезертувати далі?
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28.12.2025 21:02 Відповісти
+5
Трампон-опущена кацапами пєтушара. І воно пишається цим.
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28.12.2025 21:20 Відповісти
+4
Трамп:
"Я щойно мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії путіним ..."

Ви там обговорювали атаку України ???
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28.12.2025 21:07 Відповісти

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