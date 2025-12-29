Уничтожено 21 из 25 вражеских БПЛА, есть попадания в двух локациях, - Воздушные силы

В ночь на 29 декабря войска РФ атаковали Украину 25 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 21 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Как отмечают Воздушные силы, зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают в ВС.

