РФ атаковала Украину 48 дронами: ПВО сбила 30
В ночь на 28 декабря российские войска атаковали беспилотниками Украину, запустив 48 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили или подавили 30 вражеских дронов, однако зафиксированы и попадания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
48 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крыма, около 30 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Попадания
Зафиксировано попадание 18 БПЛА в 9 локациях.
