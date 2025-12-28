РФ атаковала Украину 48 дронами: ПВО сбила 30

В ночь на 28 декабря российские войска атаковали беспилотниками Украину, запустив 48 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили или подавили 30 вражеских дронов, однако зафиксированы и попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

48 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крыма, около 30 из них – "шахеды".

Смотрите также: Украинские защитники показали, как сбивают вражеские дроны и ракеты во время массированной атаки 23 декабря. ВИДЕО

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Попадания

Зафиксировано попадание 18 БПЛА в 9 локациях.

Смотрите также: Большинство вражеских ракет сегодня перехватила тактическая авиация, в частности F-16, - Игнат. ВИДЕО