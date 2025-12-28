РФ атакувала Україну 48 дронами: ППО збила 30, є влучання на 9 локаціях
У ніч проти 28 грудня російські війська атакували безпілотниками Україну, запустивши 48 ударних БпЛА. Сили ППО знищили або подавили 30 ворожих дронів, однак зафіксовано й влучання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 30 із них – "шахеди".
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Влучання
Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.
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