РФ атакувала Україну 48 дронами: ППО збила 30, є влучання на 9 локаціях

У ніч проти 28 грудня російські війська атакували безпілотниками Україну, запустивши 48 ударних БпЛА. Сили ППО знищили або подавили 30 ворожих дронів, однак зафіксовано й влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 30 із них – "шахеди".

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Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Влучання

Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.

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