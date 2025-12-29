Знешкоджено 21 із 25 ворожих БпЛА, є влучання на двох локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 29 грудня війська РФ атакували Україну 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Як зазначають Повітряні сили, зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у ПС.

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