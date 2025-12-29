Знешкоджено 21 із 25 ворожих БпЛА, є влучання на двох локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 29 грудня війська РФ атакували Україну 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Як зазначають Повітряні сили, зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у ПС.
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