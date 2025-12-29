РУС
Новости Программа перевооружения ЕС
668 8

Россия пытается затормозить перевооружение Европы, - разведка Эстонии

евросоюз, ес

Россия рассматривает перевооружение Европы как угрозу и пытается снизить темпы этих процессов, используя как публичные заявления о "мире", так и влияние на внутриполитические дискуссии в европейских странах.

Об этом в интервью ERR заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, интерес России заключается в создании ощущения, что Европе не стоит спешить с перевооружением. Для этого Кремль использует "успокаивающие" месседжи, в частности публичные заявления Владимира Путина о якобы отсутствии намерений нападать на европейские страны.

"Это часть такого успокаивающего послания - создать у Европы ощущение, что все в порядке, Россия не представляет угрозы и нет необходимости спешить с перевооружением", - пояснил Розин.

В то же время, по его словам, Россия работает с отдельными политическими партиями и группами населения, распространяя тезисы о "бессмысленности" гонки вооружений и вреде для социальной сферы. Таким образом Москва пытается спровоцировать раскол в обществе и давление на политические решения.

Розин подчеркнул, что Россия действительно обеспокоена курсом Европы, ведь в случае его сохранения через несколько лет европейские страны смогут выиграть эту гонку вооружений.

Европа (2242) россия (98536) Эстония (1596)
Сортировать:
Навіщо росії вступати в перегони озброєнь, якщо можна переконати іншу сторону роззброїтись?
З Німеччиною ж вийшло.
29.12.2025 13:29 Ответить
Тобі тільки Естонія заважає, чи просто заказ такий
29.12.2025 13:44 Ответить
До речі, історія є історія, а у ******** версії вона була у ссср, а зараз в ху.... лостані, ну мабуть і у тебе
29.12.2025 13:53 Ответить
Про историю, я писал в контексте работы спецслужб! А если считать, кто у кого когда был, даже не винегрет, селедка мод шубой получиться!
29.12.2025 13:55 Ответить
Что опять не так) ЦН?
29.12.2025 14:06 Ответить
Ху....лостан розуміє що в гонці озброєнь він програє, на одному, як каже ху...ло, цап - царап далеко не підеш. Тому запускає орбанутих, фіцанутим і просто залежних від нього щоб розвалити ЄС, та його боєздатність.
29.12.2025 13:49 Ответить
 
 