Россия пытается затормозить перевооружение Европы, - разведка Эстонии
Россия рассматривает перевооружение Европы как угрозу и пытается снизить темпы этих процессов, используя как публичные заявления о "мире", так и влияние на внутриполитические дискуссии в европейских странах.
Об этом в интервью ERR заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, интерес России заключается в создании ощущения, что Европе не стоит спешить с перевооружением. Для этого Кремль использует "успокаивающие" месседжи, в частности публичные заявления Владимира Путина о якобы отсутствии намерений нападать на европейские страны.
"Это часть такого успокаивающего послания - создать у Европы ощущение, что все в порядке, Россия не представляет угрозы и нет необходимости спешить с перевооружением", - пояснил Розин.
В то же время, по его словам, Россия работает с отдельными политическими партиями и группами населения, распространяя тезисы о "бессмысленности" гонки вооружений и вреде для социальной сферы. Таким образом Москва пытается спровоцировать раскол в обществе и давление на политические решения.
Розин подчеркнул, что Россия действительно обеспокоена курсом Европы, ведь в случае его сохранения через несколько лет европейские страны смогут выиграть эту гонку вооружений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З Німеччиною ж вийшло.