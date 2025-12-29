Росія намагається загальмувати переозброєння Європи, - розвідка Естонії

Росія розглядає переозброєння Європи як загрозу і намагається знизити темпи цих процесів, використовуючи як публічні заяви про "мир", так і вплив на внутрішньополітичні дискусії в європейських країнах.

Про це в інтерв’ю ERR заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, інтерес Росії полягає у створенні відчуття, що Європі не варто поспішати з переозброєнням. Для цього Кремль використовує "заспокійливі" меседжі, зокрема публічні заяви Володимира Путіна про нібито відсутність намірів нападати на європейські країни.

"Це частина такого заспокійливого посилу - створити у Європи відчуття, що все в порядку, Росія не становить загрози і немає необхідності поспішати з переозброєнням", - пояснив Розін.

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Водночас, за його словами, Росія працює з окремими політичними партіями та групами населення, поширюючи тези про "безглуздість" гонки озброєнь і шкоду для соціальної сфери. Таким чином Москва намагається спровокувати розкол у суспільстві та тиск на політичні рішення.

Розін наголосив, що Росія справді занепокоєна курсом Європи, адже у разі його збереження через кілька років європейські країни зможуть виграти цю гонку озброєнь.

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