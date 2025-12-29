Более $800 млн для образования: МОН подытожило международную поддержку в 2025 году

Министерство образования и науки Украины привлекло более 800 миллионов долларов международной поддержки на развитие и восстановление образования. В 2025 году международное сотрудничество стало одним из ключевых направлений работы МОН — от безопасности детей до масштабных образовательных реформ и модернизации инфраструктуры.

Развитие образования — среди приоритетов

"Для Украины развитие образования — среди приоритетов. Именно поэтому мы системно работаем не только над его реализацией на уровне политики, но и над привлечением максимального количества дополнительных ресурсов и инвестиций. За последний год нам удалось привлечь более $800 млн в сферу образования, сотрудничая с более чем 35 правительствами и 90 международными организациями, которые поддерживают образование на всех уровнях — от дошкольного до высшего образования и науки. Эти средства направлены на безопасность детей, восстановление инфраструктуры и поддержку реформ", — отмечает Евгений Кудрявец, первый заместитель министра образования и науки Украины.

Ключевые направления международной поддержки в 2025 году:

Инфраструктура и безопасность

Более $82 млн направлено на восстановление учебных заведений и создание укрытий при поддержке ЕС, Бельгии, Швеции, Литвы, Ирландии, Южной Кореи, Франции, UNDP, UNESCO и других партнеров. Отдельно Германия через ЮНИСЕФ выделила более $20 млн на инфраструктурные нужды.

Совместно с Всемирным банком МОН разрабатывает проект Building Forward Better — основу для модернизации и восстановления образовательной инфраструктуры в соответствии с принципами ЕС.

Дошкольное образование

Впервые за более чем 30 лет дошкольное образование стало национальным приоритетом. МОН запустило инициативу First Steps Forward совместно с ЮНИСЕФ, правительством Финляндии, ЕС и более чем 20 партнерами. Разработана стратегия трансформации отрасли и привлечены первые $30 млн инвестиций от Всемирного банка. К инвестициям присоединился также Theirworld.

Школьное образование

Международные партнеры поддерживают ключевые реформы и политику МОН:

примерно 420 млн грн — инвестиции Всемирного банка в реформу НУШ (программа LEARN). Программа успешно реализуется и уже признана лучшей среди образовательных инициатив Всемирного банка. Она охватила сотни тысяч учеников, учителей и работников образования во всех регионах Украины, а результаты программы в дальнейшем будут масштабироваться.

Более $40 млн — поддержка реформы старшей профильной школы от Финляндии и Швейцарии.

Более 360 млн грн — на бесплатное школьное питание в прифронтовых общинах при поддержке ВПП ООН.

Профессиональное и высшее образование

Комплексную реформу профессионального образования поддерживают правительство Швейцарии в рамках проекта DECIDE, а также проект EdUp, выполняемый Swissсontact, при участии правительств Бельгии, Японии, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, ЕИБ, BMZ. Партнеры инвестируют в создание современных мастерских и оборудования.

Реформа высшего образования также активно поддерживается Всемирным банком общей суммой более 200 млн долларов. Проект направлен на модернизацию материально-технической базы украинских университетов, повышение их конкурентоспособности и интеграцию в глобальное образовательное пространство, профессиональное развитие академических менеджеров.

Кроме того, партнеры активно поддерживают МОН в развитии институционального потенциала, что помогает в эффективной реализации реформ.

Секторальная координация, планирование и привлечение партнерств



Для достижения указанных целей команда МОН провела масштабную внутреннюю работу: налажена коммуникация с донорами, укреплено доверие среди партнеров и определены оптимальные форматы сотрудничества.

Обновлена структура Секторальной рабочей группы по образованию и запущены четыре тематические подгруппы. В течение 2025 года проведено 10 стратегических встреч, около 40 активных партнеров были системно вовлечены в планирование.

Запущена первая версия Интерактивной карты партнеров, что позволяет синхронизировать деятельность партнеров и обеспечивать согласованность приоритетов.

Команда МОН активно участвовала в ключевых международных мероприятиях, чтобы привлекать новых партнеров и подчеркивать важность поддержки украинского образования. Среди них — Генеральная ассамблея ООН, Ukraine Recovery Conference 2025, Education World Forum 2025, International Summit on the Teaching Profession 2025.

Евроинтеграция

В 2025 году Европейский Союз высоко оценил ход евроинтеграционных реформ МОН в сфере образования и науки, отметив хороший прогресс (4 из 5 уровней) в обеих главах, за которые отвечает Министерство образования и науки Украины.

МОН благодарит международных партнеров — правительства стран и международные организации — за доверие и последовательную поддержку. Украина продолжает развивать современную, безопасную и устойчивую систему образования — ради детей, педагогов, ученых и будущего страны.