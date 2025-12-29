Понад $800 млн для освіти: МОН підсумувало міжнародну підтримку у 2025 році

Міністерство освіти і науки України залучило понад 800 мільйонів доларів міжнародної підтримки на розвиток і відновлення освіти. У 2025 році міжнародна співпраця стала одним із ключових напрямів роботи МОН — від безпеки дітей до масштабних освітніх реформ і модернізації інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства.

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Розвиток освіти — серед пріоритетів

"Для України розвиток освіти — серед пріоритетів. Саме тому ми системно працюємо не лише над його реалізацією на рівні політик, а й над залученням максимальної кількості додаткових ресурсів та інвестицій. За останній рік нам вдалося залучити понад $800 млн у сферу освіти, співпрацюючи з понад 35 урядами та 90 міжнародними організаціями, які підтримують освіту на всіх рівнях — від дошкілля до вищої освіти і науки. Ці кошти спрямовані на безпеку дітей, відбудову інфраструктури та підтримку реформ", — зазначає Євген Кудрявець, перший заступник міністра освіти і науки України.

Ключові напрями міжнародної підтримки у 2025 році:

Інфраструктура і безпека

Понад $82 млн спрямовано на відбудову закладів освіти та створення укриттів за підтримки ЄС, Бельгії, Швеції, Литви, Ірландії, Південної Кореї, Франції, UNDP, UNESCO та інших партнерів. Окремо Німеччина через ЮНІСЕФ виділила понад $20 млн на інфраструктурні потреби.

Спільно зі Світовим банком МОН розробляє проєкт Building Forward Better — основу для модернізації та відбудови освітньої інфраструктури відповідно до принципів ЄС.

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Дошкільна освіта

Уперше за понад 30 років дошкілля стало національним пріоритетом. МОН запустило ініціативу First Steps Forward разом із ЮНІСЕФ, Урядом Фінляндії, ЄС та понад 20 партнерами. Розроблено стратегію трансформації галузі та залучено перші $30 млн інвестицій від Світового банку. До інвестицій долучився також Theirworld.

Шкільна освіта

Міжнародні партнери підтримують ключові реформи та політики МОН:

приблизно 420 млн грн — інвестиції Світового банку в реформу НУШ (програма LEARN). Програма успішно реалізується та вже визнана найкращою серед освітніх ініціатив Світового банку. Вона охопила сотні тисяч учнів, учителів та працівників освіти в усіх регіонах України, а результати програми надалі масштабуватимуться.

понад $40 млн — підтримка реформи старшої профільної школи від Фінляндії та Швейцарії;

понад 360 млн грн — на безоплатне шкільне харчування в прифронтових громадах за підтримки ВПП ООН.

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Професійна й вища освіта

Комплексну реформу професійної освіти підтримують уряд Швейцарії в межах проєкту DECIDE, а також проєкт EdUp, що виконується Swissсontact, за участю урядів Бельгії, Японії, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, ЄІБ, BMZ. Партнери інвестують у створення сучасних майстерень та обладнання.

Реформа вищої освіти також активно підтримується Світовим банком загальною сумою понад 200 млн доларів. Проєкт спрямовано на модернізацію матеріально-технічної бази українських університетів, підвищення їхньої конкурентоспроможності та інтеграцію в глобальний освітній простір, професійний розвиток академічних менеджерів.

Крім того, партнери активно підтримують МОН у розбудові інституційної спроможності, що допомагає в ефективній реалізації реформ.

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Секторальна координація, планування та залучення партнерств



Для досягнення зазначених цілей команда МОН провела масштабну внутрішню роботу: налагоджено комунікацію з донорами, зміцнено довіру серед партнерів та визначено оптимальні формати співпраці.

Оновлено структуру Секторальної робочої групи з освіти та запущено чотири тематичні підгрупи. Протягом 2025 року проведено 10 стратегічних зустрічей, приблизно 40 активних партнерів були системно залучені до планування.

Запущено першу версію Інтерактивної мапи партнерів, що дає змогу синхронізувати діяльність партнерів і забезпечувати узгодженість пріоритетів.

Команда МОН активно брала участь у ключових міжнародних заходах, щоб залучати нових партнерів та наголошувати на важливості підтримки української освіти. Серед них — Генеральна асамблея ООН, Ukraine Recovery Conference 2025, Education World Forum 2025, International Summit on the Teaching Profession 2025.

Євроінтеграція

У 2025 році Європейський Союз високо оцінив перебіг євроінтеграційних реформ МОН у сфері освіти і науки, відзначивши хороший прогрес (4 з 5 рівнів) в обох главах, за які відповідальне Міністерство освіти і науки України.

МОН дякує міжнародним партнерам — урядам країн та міжнародним організаціям — за довіру й послідовну підтримку. Україна продовжує розвивати сучасну, безпечну та стійку систему освіти — заради дітей, педагогів, науковців і майбутнього країни.