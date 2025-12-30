Военные представительства МОУ ликвидируют: качество оборонной продукции будут гарантировать по стандартам НАТО

До 31 декабря 2025 года будет завершен переход системы обеспечения качества оборонной продукции от устаревшей советской модели к современной европейской. За качество продукции будут отвечать ее производители, а государство – только за обеспечение качества.

"Система военных представительств МОУ была создана еще в советский период и фактически оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Она формировала ошибочную модель ответственности, когда производители не обеспечивали качество продукции собственными силами, а воспринимали ВП МОУ как "последнюю инстанцию", которая проверяет и исправляет ошибки", - говорится в сообщении.

Какие изменения произошли

31 декабря 2025 года военные представительства будут расформированы, а функции контроля качества переданы вновь созданным территориальным управлениям государственного обеспечения качества (на сегодняшний день – 11 ТУ ГОК).

Также уже создано Главное управление государственного обеспечения качества (ГУ ГОК), которому переданы функции Центрального управления контроля качества, подразделений тылового обеспечения и Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. ГУ ГГКЯ является центральным органом, обеспечивающим единство политики, координацию, методическое руководство и практический контроль качества всей номенклатуры оборонных закупок – от высокотехнологичного оружия до вещевого, продовольственного и специального имущества.

Результат: отказ от советской модели

Главный результат изменений: отказ от советской модели контроля и полный переход к государственному гарантированию качества, когда производитель становится ответственным за качество, а государство – за гарантирование.

Именно такая модель функционирует в Польше, Франции, США и других государствах-членах НАТО.