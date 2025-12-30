В ВСУ тестируют программу для автоматизации питания и учета продуктов
В армии начали валидацию специальной компьютерной программы Управление процессами продовольственной службы (СКП УППС). Ее проверяют в реальных условиях, чтобы подготовить к масштабному использованию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Что это за программа
СКП УППС — это инструмент, который автоматизирует работу с продовольственным обеспечением в воинских частях.
Программа, в частности, позволяет:
- вести учет пищевых продуктов в подразделениях;
- формировать заявки на поставку;
- составлять меню;
- автоматически создавать отчетность об использовании продовольствия.
Кто будет пользоваться программой
Пользователи СКП УППС — начальники продовольственной службы. Это военнослужащие, ответственные за то, чтобы личный состав их части был накормлен качественно, своевременно и по установленным нормам.
Именно они планируют питание, учитывают продукты, формируют заявки на поставку и отчитываются об их использовании. От их работы напрямую зависит ежедневная способность подразделения выполнять задачи.
Почему нужна валидация
Цель валидации — проверить, что программа корректно работает в реальных условиях, соответствует потребностям продовольственной службы и полностью покрывает определенные процессы: от учета продуктов до отчетности.
Это позволит убедиться, что решение готово к полноценному использованию в армии.
Кто создал и внедряет программу
Программу разработали военнослужащие Центра масштабирования технологических решений.
Заказчиком и распорядителем выступает Командование Сил логистики, а координацию обеспечивает Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны.
Что говорят в Минобороны и Командовании
"Впервые в Минобороны и ВСУ разработан отдельный процесс валидации компьютерной программы, и она будет проходить проверку по мировым стандартам. СКП УППС совместима с системами DOT-Chain и Управления логистическим обеспечением. Это важная часть единой цифровой экосистемы логистики войска", — подчеркнула Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
"Для нас важно иметь инструмент, который реально работает в подразделениях. Валидация программы позволяет проверить ее на практике на всех этапах, отладить процессы — и уже после этого масштабировать решение. В итоге СКП УППС должно стать основой для современного, управляемого и эффективного продовольственного обеспечения войска", — отметил Геннадий Бижан, начальник тыла Командования Сил логистики ВСУ.
Что дальше
После завершения валидации программу планируют интегрировать в цифровую экосистему войска и внедрить во всех воинских частях. В дальнейшем такой подход к валидации планируют масштабировать и на другие программы и информационные системы.
Подготовка СКП УППС к внедрению является очередным шагом в цифровизации логистики ВСУ, что делает обеспечение украинской армии более быстрым, точным и прозрачным.
