В ВСУ тестируют программу для автоматизации питания и учета продуктов

В армии начали валидацию специальной компьютерной программы Управление процессами продовольственной службы (СКП УППС). Ее проверяют в реальных условиях, чтобы подготовить к масштабному использованию.

Что это за программа

СКП УППС — это инструмент, который автоматизирует работу с продовольственным обеспечением в воинских частях.

Программа, в частности, позволяет:

вести учет пищевых продуктов в подразделениях;

формировать заявки на поставку;

составлять меню;

автоматически создавать отчетность об использовании продовольствия.

Кто будет пользоваться программой

Пользователи СКП УППС — начальники продовольственной службы. Это военнослужащие, ответственные за то, чтобы личный состав их части был накормлен качественно, своевременно и по установленным нормам.

Именно они планируют питание, учитывают продукты, формируют заявки на поставку и отчитываются об их использовании. От их работы напрямую зависит ежедневная способность подразделения выполнять задачи.

Почему нужна валидация

Цель валидации — проверить, что программа корректно работает в реальных условиях, соответствует потребностям продовольственной службы и полностью покрывает определенные процессы: от учета продуктов до отчетности.

Это позволит убедиться, что решение готово к полноценному использованию в армии.

Кто создал и внедряет программу

Программу разработали военнослужащие Центра масштабирования технологических решений.

Заказчиком и распорядителем выступает Командование Сил логистики, а координацию обеспечивает Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны.

Что говорят в Минобороны и Командовании

"Впервые в Минобороны и ВСУ разработан отдельный процесс валидации компьютерной программы, и она будет проходить проверку по мировым стандартам. СКП УППС совместима с системами DOT-Chain и Управления логистическим обеспечением. Это важная часть единой цифровой экосистемы логистики войска", — подчеркнула Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

"Для нас важно иметь инструмент, который реально работает в подразделениях. Валидация программы позволяет проверить ее на практике на всех этапах, отладить процессы — и уже после этого масштабировать решение. В итоге СКП УППС должно стать основой для современного, управляемого и эффективного продовольственного обеспечения войска", — отметил Геннадий Бижан, начальник тыла Командования Сил логистики ВСУ.

Что дальше

После завершения валидации программу планируют интегрировать в цифровую экосистему войска и внедрить во всех воинских частях. В дальнейшем такой подход к валидации планируют масштабировать и на другие программы и информационные системы.

Подготовка СКП УППС к внедрению является очередным шагом в цифровизации логистики ВСУ, что делает обеспечение украинской армии более быстрым, точным и прозрачным.

