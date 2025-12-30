У ЗСУ тестують програму для автоматизації харчування та обліку продуктів
У війську розпочали валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Її перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Що це за програма
СКП УППС — це інструмент, який автоматизує роботу з продовольчим забезпеченням у військових частинах.
Програма зокрема дає змогу:
- вести облік харчових продуктів у підрозділах;
- формувати заявки на постачання;
- складати меню;
- автоматично створювати звітність про використання продовольства.
Хто користуватиметься програмою
Користувачі СКП УППС — начальники продовольчої служби. Це військовослужбовці, відповідальні за те, щоб особовий склад їхньої частини був нагодований якісно, вчасно і за встановленими нормами.
Саме вони планують харчування, обліковують продукти, формують заявки на постачання та звітують про їх використання. Від їх роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.
Чому потрібна валідація
Мета валідації — перевірити, що програма коректно працює в реальних умовах, відповідає потребам продовольчої служби та повністю покриває визначені процеси: від обліку продуктів до звітності.
Це дозволить упевнитися, що рішення готове до повноцінного використання у війську.
Хто створив і впроваджує програму
Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень.
Замовником і розпорядником виступає Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.
Що кажуть у Міноборони та Командуванні
"Вперше в Міноборони та ЗСУ розроблений окремий процес валідації комп’ютерної програми, і вона проходитиме перевірку за світовими стандартами. СКП УППС сумісна з системами DOT-Chain та Управління логістичним забезпеченням. Це важлива частина єдиної цифрової екосистеми логістики війська", — наголосила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
"Для нас важливо мати інструмент, який реально працює в підрозділах. Валідація програми дає змогу перевірити її на практиці на всіх етапах, відлагодити процеси — і вже після цього масштабувати рішення. У підсумку СКП УППС має стати основою для сучасного, керованого й ефективного продовольчого забезпечення війська", — зазначив Геннадій Біжан, начальник тилу Командування Сил логістики ЗСУ.
Що далі
Після завершення валідації програму планують інтегрувати в цифрову екосистему війська та впровадити в усіх військових частинах. Надалі такий підхід до валідації планують масштабувати й на інші програми та інформаційні системи.
Підготовка СКП УППС до впровадження є черговим кроком у цифровізації логістики ЗСУ, що робить забезпечення українського війська швидшим, точнішим та прозорішим.
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