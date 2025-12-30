У ЗСУ тестують програму для автоматизації харчування та обліку продуктів

У війську розпочали валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Її перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Що це за програма

СКП УППС — це інструмент, який автоматизує роботу з продовольчим забезпеченням у військових частинах.

Програма зокрема дає змогу:

вести облік харчових продуктів у підрозділах;

формувати заявки на постачання;

складати меню;

автоматично створювати звітність про використання продовольства.

Хто користуватиметься програмою

Користувачі СКП УППС — начальники продовольчої служби. Це військовослужбовці, відповідальні за те, щоб особовий склад їхньої частини був нагодований якісно, вчасно і за встановленими нормами.

Саме вони планують харчування, обліковують продукти, формують заявки на постачання та звітують про їх використання. Від їх роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.

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Чому потрібна валідація

Мета валідації — перевірити, що програма коректно працює в реальних умовах, відповідає потребам продовольчої служби та повністю покриває визначені процеси: від обліку продуктів до звітності.

Це дозволить упевнитися, що рішення готове до повноцінного використання у війську.

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Хто створив і впроваджує програму

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень.

Замовником і розпорядником виступає Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.

Що кажуть у Міноборони та Командуванні

"Вперше в Міноборони та ЗСУ розроблений окремий процес валідації комп’ютерної програми, і вона проходитиме перевірку за світовими стандартами. СКП УППС сумісна з системами DOT-Chain та Управління логістичним забезпеченням. Це важлива частина єдиної цифрової екосистеми логістики війська", — наголосила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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"Для нас важливо мати інструмент, який реально працює в підрозділах. Валідація програми дає змогу перевірити її на практиці на всіх етапах, відлагодити процеси — і вже після цього масштабувати рішення. У підсумку СКП УППС має стати основою для сучасного, керованого й ефективного продовольчого забезпечення війська", — зазначив Геннадій Біжан, начальник тилу Командування Сил логістики ЗСУ.

Що далі

Після завершення валідації програму планують інтегрувати в цифрову екосистему війська та впровадити в усіх військових частинах. Надалі такий підхід до валідації планують масштабувати й на інші програми та інформаційні системи.

Підготовка СКП УППС до впровадження є черговим кроком у цифровізації логістики ЗСУ, що робить забезпечення українського війська швидшим, точнішим та прозорішим.

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