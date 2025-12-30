Військові представництва МОУ ліквідують: якість оборонної продукції гарантуватимуть за стандартами НАТО

До 31 грудня 2025 року буде завершено перехід системи забезпечення якості оборонної продукції від застарілої радянської моделі до сучасної європейської. За якість продукції відповідатимуть її виробники, а держава – лише за гарантування якості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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"Система військових представництв МОУ була створена ще у радянський період і фактично залишалася незмінною протягом десятиліть. Вона формувала хибну модель відповідальності, коли виробники не забезпечували якість продукції власними силами, а сприймали ВП МОУ як "останню інстанцію", що перевіряє й виправляє помилки", - ідеться в повідомленні.

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Які зміни відбулися

31 грудня 2025 року військові представництва будуть розформовані, а функції контролю якості передані до новостворених територіальних управлінь державного гарантування якості (станом на сьогодні – 11 ТУ ДГЯ).

Також вже створено Головне управління державного гарантування якості (ГУ ДГЯ), до якого передано функції Центрального управління контролю якості, підрозділів тилового забезпечення та Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. ГУ ДГЯ є центральним органом, що забезпечує єдність політики, координацію, методичне керівництво та практичний контроль якості всієї номенклатури оборонних закупівель – від високотехнологічної зброї до речового, продовольчого та спеціального майна.

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Результат: відмова від радянської моделі

Головний результат змін: відмова від радянської моделі контролю та повний перехід до державного гарантування якості, коли виробник стає відповідальним за якість, держава – за гарантування.

Саме така модель функціонує у Польщі, Франції, США та інших державах-членах НАТО.