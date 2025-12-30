2 132 2
Тревога в Украине: Россия нанесла удар беспилотниками
Вечером во вторник, 30 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:37 - беспилотники в Донецкой области: группа дронов в районе Доброполья.
В 20:00 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы/Черноморска.
- Ранее мы писали, что на фоне атаки беспилотников вечером 30 декабря в Московской области РФ без электричества остались более 100 000 человек.
