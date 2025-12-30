Тревога в Украине: Россия нанесла удар беспилотниками

Вечером во вторник, 30 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:37 - беспилотники в Донецкой области: группа дронов в районе Доброполья.

В 20:00 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы/Черноморска.

Ранее мы писали, что на фоне атаки беспилотников вечером 30 декабря в Московской области РФ без электричества остались более 100 000 человек.

