Тревога в Украине: Россия нанесла удар беспилотниками

Атака шахидов 30 декабря

Вечером во вторник, 30 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:37 - беспилотники в Донецкой области: группа дронов в районе Доброполья.

В 20:00 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы/Черноморска.

Горіть у пеклі , кляті москалі,
зі своім сцарьком плєшен
фюрером ху@лом !!
30.12.2025 20:32 Ответить
Ось це такий мир в Україні готують. Під солодку брехню про Монако в Газі потужне відновлення України.
30.12.2025 21:22 Ответить
 
 