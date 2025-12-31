Тривога в Україні: Росія завдала удару безпілотниками (оновлено)
Ввечері вівторка, 30 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:37 - безпілотники на Донеччині: група дронів у районі Добропілля.
О 20:00 - БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси/Чорноморська.
Оновлена інформація
О 21:12 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
О 21:26 - пуски КАБ на Сумщину.
О 21:44 - швидкісна ціль на Запоріжжя.
О 22:02 - Чернігівщина: БпЛА в районі Семенівки та Коропа.
Оновлена інформація
О 22:21 - групи БпЛА:
- на Чернігівщині - повз Бахмач курсом на південь;
- на Сумщині - курсом на Ромни.
О 22:45 - БпЛА у напрямку Чернігова.
О 23:05 - Запорізька область: БпЛА курсом на Оріхів. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кривого Рогу.
О 23:17 - Повітряні сили повідомляють:
- групи БпЛА із Чернігівщини на Київщину;
- групи БпЛА через Миколаївщину.
Оновлена інформація
О 23:36 - БпЛА із Миколаївщини на Одещину.
О 23:49 - пуски КАБ на Запорізьку область.
О 23:57 - групи БпЛА курсом на Одесу/Чорноморськ.
О 00:11 - Сумщина: БпЛА повз Лебедин курсом на Полтавщину.
О 00:23 - БпЛА на Білу Церкву.
О 00:52 - нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси/Чорноморська.
О 01:22 - БпЛА курсом на Київ.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що на тлі атаки безпілотників увечері 30 грудня у Московській області РФ без електрики залишилися понад 100 000 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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зі своім сцарьком плєшен
фюрером ху@лом !!
А взагалі- хлопці, @баште весь кацапстан, пофіг кого. @башта тварюк будь якого віку!!!
Всіх із землею рівняйте. Вони не жаліють нас.
Слухати шелест ракет й торохкотіння шлюхедів за 4 роки... це так важко..
Пи.си. півпенсії доначу.