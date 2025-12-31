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Новини Атака безпілотників
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Тривога в Україні: Росія завдала удару безпілотниками (оновлено)

Атака шахедів 30 грудня

Ввечері вівторка, 30 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:37 - безпілотники на Донеччині: група дронів у районі Добропілля.

О 20:00 - БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси/Чорноморська.

Оновлена інформація

О 21:12 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 21:26 - пуски КАБ на Сумщину.

О 21:44 - швидкісна ціль на Запоріжжя.

О 22:02 - Чернігівщина: БпЛА в районі Семенівки та Коропа.

Оновлена інформація

О 22:21 - групи БпЛА: 

  • на Чернігівщині - повз Бахмач курсом на південь;
  • на Сумщині - курсом на Ромни.

О 22:45 - БпЛА у напрямку Чернігова.

О 23:05 - Запорізька область: БпЛА курсом на Оріхів. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 23:17 - Повітряні сили повідомляють: 

  • групи БпЛА із Чернігівщини на Київщину;
  • групи БпЛА через Миколаївщину.

Оновлена інформація

О 23:36 -  БпЛА із Миколаївщини на Одещину.

О 23:49 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:57 - групи БпЛА курсом на Одесу/Чорноморськ.

О 00:11 - Сумщина: БпЛА повз Лебедин курсом на Полтавщину.

О 00:23 - БпЛА на Білу Церкву.

О 00:52 - нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси/Чорноморська.

О 01:22 - БпЛА курсом на Київ.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Удар КАБами по Слов’янську: постраждала мирна жителька

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) обстріл (35110) атака (1806) дрони (8682)
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Топ коментарі
+16
Горіть у пеклі , кляті москалі,
зі своім сцарьком плєшен
фюрером ху@лом !!
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30.12.2025 20:32 Відповісти
+12
Розмови про мир---це локшина на вуха баранам і лохам ПОТРІБНО ГОВОРИТИ,А ГОЛОВНЕ ВСЕ РОБИТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВАРВАРАМИ І ПЕРЕМОГИ, Бо ці розмови (мир мир) ми втрачаємо бойовий настрій,а головне ДІЯТИ,А НЕ БАЗІКАТИ
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30.12.2025 22:18 Відповісти
+11
То вони з прийдешнім новим роком нас поздоровляють..сарказм..

А взагалі- хлопці, @баште весь кацапстан, пофіг кого. @башта тварюк будь якого віку!!!
Всіх із землею рівняйте. Вони не жаліють нас.

Слухати шелест ракет й торохкотіння шлюхедів за 4 роки... це так важко..

Пи.си. півпенсії доначу.
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30.12.2025 22:21 Відповісти

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