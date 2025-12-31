России не удалось заблокировать финансирование резолюций ООН

Генеральная Ассамблея ООН не поддержала попытку России заблокировать финансирование реализации резолюций о нарушениях прав человека в ряде стран, в частности на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

Инициатором проекта выступила РФ вместе с группой союзных ей государств. Документ предусматривал отказ в выделении средств на выполнение решений Совета ООН по правам человека, принятых в течение нескольких сессий. Речь шла о резолюциях, касающихся ситуации с правами человека преимущественно в странах-инициаторах документа.

Голосование в ООН

Проект резолюции, подготовленный Россией совместно с Китаем, Беларусью, КНДР, Ираном, Эритреей, Никарагуа, Суданом и Венесуэлой, не получил поддержки при рассмотрении в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, который отвечает за бюджетные вопросы.

Во время дальнейшего голосования на пленарном заседании Генассамблеи документ также не набрал необходимого количества голосов.

Позиция Украины

Перед голосованием украинская сторона призвала государства-члены ООН отклонить инициативу РФ. С соответствующим заявлением выступил украинский дипломат Дмитрий Тимошенко.

"Делегация Украины решительно выступает против проекта резолюции, который пытается заблокировать финансирование нескольких резолюций Совета по правам человека", – подчеркнул он.

По словам дипломата, такие действия России и группы стран-единомышленников подрывают права жертв и могут сделать невозможным привлечение виновных к ответственности за тяжкие преступления.

"Это ослабляет авторитет ООН и противоречит нашей общей приверженности защите прав человека и верховенству права", – добавил Тимошенко.

Отдельно он обратил внимание на резолюции, которые предусматривают продление мандата Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека, совершенных Россией в Украине. По его словам, речь идет о самом серьезном кризисе с правами человека в Европе за последние десятилетия.