Росії не вдалося заблокувати фінансування резолюцій ООН
Генеральна Асамблея ООН не підтримала спробу Росії заблокувати фінансування реалізації резолюцій щодо порушень прав людини в низці країн, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
Ініціатором проєкту виступила РФ разом із групою союзних їй держав. Документ передбачав відмову у виділенні коштів на виконання рішень Ради ООН з прав людини, ухвалених упродовж кількох сесій. Йшлося про резолюції, що стосуються ситуації з правами людини переважно в країнах-ініціаторах документа.
Голосування в ООН
Проєкт резолюції, підготовлений Росією спільно з Китаєм, Білоруссю, КНДР, Іраном, Еритреєю, Нікарагуа, Суданом та Венесуелою, не отримав підтримки під час розгляду у П’ятому комітеті Генеральної Асамблеї ООН, який відповідає за бюджетні питання.
Під час подальшого голосування на пленарному засіданні Генасамблеї документ також не набрав необхідної кількості голосів.
Позиція України
Перед голосуванням українська сторона закликала держави-члени ООН відхилити ініціативу РФ. З відповідною заявою виступив український дипломат Дмитро Тимошенко.
"Делегація України рішуче виступає проти проєкту резолюції, який намагається заблокувати фінансування кількох резолюцій Ради з прав людини", – наголосив він.
За словами дипломата, такі дії Росії та групи країн-однодумців підривають права жертв і можуть унеможливити притягнення винних до відповідальності за найтяжчі злочини.
"Це послаблює авторитет ООН і суперечить нашій спільній відданості захисту прав людини та верховенства права", – додав Тимошенко.
Окремо він звернув увагу на резолюції, які передбачають продовження мандата Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини, скоєних Росією в Україні. За його словами, йдеться про найсерйознішу кризу з правами людини в Європі за останні десятиліття.
- Незалежна міжнародна комісія була створена Радою ООН з прав людини у березні 2022 року для розслідування порушень і злочинів у контексті агресії РФ проти України.
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