Росії не вдалося заблокувати фінансування резолюцій ООН

Генеральна Асамблея ООН не підтримала спробу Росії заблокувати фінансування реалізації резолюцій щодо порушень прав людини в низці країн, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

Ініціатором проєкту виступила РФ разом із групою союзних їй держав. Документ передбачав відмову у виділенні коштів на виконання рішень Ради ООН з прав людини, ухвалених упродовж кількох сесій. Йшлося про резолюції, що стосуються ситуації з правами людини переважно в країнах-ініціаторах документа.

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Голосування в ООН

Проєкт резолюції, підготовлений Росією спільно з Китаєм, Білоруссю, КНДР, Іраном, Еритреєю, Нікарагуа, Суданом та Венесуелою, не отримав підтримки під час розгляду у П’ятому комітеті Генеральної Асамблеї ООН, який відповідає за бюджетні питання.

Під час подальшого голосування на пленарному засіданні Генасамблеї документ також не набрав необхідної кількості голосів.

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Позиція України

Перед голосуванням українська сторона закликала держави-члени ООН відхилити ініціативу РФ. З відповідною заявою виступив український дипломат Дмитро Тимошенко.

"Делегація України рішуче виступає проти проєкту резолюції, який намагається заблокувати фінансування кількох резолюцій Ради з прав людини", – наголосив він.

За словами дипломата, такі дії Росії та групи країн-однодумців підривають права жертв і можуть унеможливити притягнення винних до відповідальності за найтяжчі злочини.

"Це послаблює авторитет ООН і суперечить нашій спільній відданості захисту прав людини та верховенства права", – додав Тимошенко.

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Окремо він звернув увагу на резолюції, які передбачають продовження мандата Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини, скоєних Росією в Україні. За його словами, йдеться про найсерйознішу кризу з правами людини в Європі за останні десятиліття.