Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 207 910 человек (+1000 за сутки), 11 481 танк, 35 642 артсистемы, 23 845 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 207 910 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 207 910 (+1 000) человек

танков - 11 481 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 845 (+4) ед.

артиллерийских систем - 35 642 (+33) ед.

РСЗО - 1 586 (+1) ед.

средства ПВО - 1 266 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 97 684 (+552) ед.

крылатые ракеты - 4 136 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 247 (+127) ед.

специальная техника - 4 035 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Данные скорректированы

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА оперативно-тактического уровня, автомобильная и специальная техника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

