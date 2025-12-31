Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 207 910 человек (+1000 за сутки), 11 481 танк, 35 642 артсистемы, 23 845 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 207 910 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 207 910 (+1 000) человек
танков - 11 481 (+4) ед.
боевых бронированных машин - 23 845 (+4) ед.
артиллерийских систем - 35 642 (+33) ед.
РСЗО - 1 586 (+1) ед.
средства ПВО - 1 266 (+0) ед.
самолетов - 434 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 97 684 (+552) ед.
крылатые ракеты - 4 136 (+0) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 72 247 (+127) ед.
специальная техника - 4 035 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Данные скорректированы
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА оперативно-тактического уровня, автомобильная и специальная техника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
