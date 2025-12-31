Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 207 910 осіб (+1000 за добу), 11 481 танк, 35 642 артсистеми, 23 845 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 207 910 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 207 910 (+1 000) осіб
танків - 11 481 (+4) од.
бойових броньованих машин - 23 845 (+4) од.
артилерійських систем - 35 642 (+33) од.
РСЗВ - 1 586 (+1) од.
засоби ППО - 1 266 (+0) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 97 684 (+552) од.
крилаті ракети - 4 136 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 72 247 (+127) од.
спеціальна техніка - 4 035 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Дані скориговано
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА оперативно-тактичного рівня, автомобільна та спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
170!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта, логістика та спецтехніка файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 150000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 207 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
желаю чтобы все (с)