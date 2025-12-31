Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 207 910 осіб (+1000 за добу), 11 481 танк, 35 642 артсистеми, 23 845 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 207 910 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 207 910 (+1 000) осіб

танків - 11 481 (+4) од.

бойових броньованих машин - 23 845 (+4) од.

артилерійських систем - 35 642 (+33) од.

РСЗВ - 1 586 (+1) од.

засоби ППО - 1 266 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 97 684 (+552) од.

крилаті ракети - 4 136 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 72 247 (+127) од.

спеціальна техніка - 4 035 (+1) од.

Також дивіться: Підбірка найкращих уражень окупантів та їхньої техніки від бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дані скориговано

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА оперативно-тактичного рівня, автомобільна та спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Також дивіться: СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди". ВIДЕО