Осколки дрона попали в терминал "Новой почты" в Одесской области: уничтожено посылок на 2,3 млн грн
В ночь на 31 декабря во время массированной атаки РФ на Одесскую область обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты. В результате попадания произошло возгорание грузового прицепа с посылками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
"В ночь на 31 декабря во время массированной атаки на Одесскую область обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты", - говорится в сообщении.
Все работники находились в укрытии и не пострадали.
Уничтожено 110 посылок
Произошло возгорание прицепа грузового автомобиля Новой почты, в котором находилось 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 млн грн. Все они уничтожены.
"Новая почта компенсирует потерю отправлений. Мы уже связываемся с клиентами по поводу возмещения", - сообщили в компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль