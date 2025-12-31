РУС
Обстрелы Одесчины
Осколки дрона попали в терминал "Новой почты" в Одесской области: уничтожено посылок на 2,3 млн грн

Атака РФ на Одесскую область

В ночь на 31 декабря во время массированной атаки РФ на Одесскую область обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты. В результате попадания произошло возгорание грузового прицепа с посылками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"В ночь на 31 декабря во время массированной атаки на Одесскую область обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты", - говорится в сообщении.

Все работники находились в укрытии и не пострадали.

Уничтожено 110 посылок

Произошло возгорание прицепа грузового автомобиля Новой почты, в котором находилось 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 млн грн. Все они уничтожены.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений. Мы уже связываемся с клиентами по поводу возмещения", - сообщили в компании.

