Уламки дрона влучили в термінал "Нової пошти" на Одещині: знищено посилок на 2,3 млн грн
У ніч на 31 грудня під час масованої атаки РФ на Одещину уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти. Внаслідок влучання сталося займання вантажного причепа з посилками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
"У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти", - ідеться в повідомленні.
Всі працівники перебували в укритті і не постраждали.
Знищено 110 посилок
Відбулося займання причепу вантажного автомобіля Нової пошти, в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.
"Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування", - повідомили в компанії.
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