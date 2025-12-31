Уламки дрона влучили в термінал "Нової пошти" на Одещині: знищено посилок на 2,3 млн грн

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки РФ на Одещину уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти. Внаслідок влучання сталося займання вантажного причепа з посилками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

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"У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти", - ідеться в повідомленні.

Всі працівники перебували в укритті і не постраждали.

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Знищено 110 посилок

Відбулося займання причепу вантажного автомобіля Нової пошти, в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування", - повідомили в компанії.

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