1 075 34

Если в Украине станет безопасно, можно отменить военное положение и провести выборы, - ЦИК

вибори

Если Украине удастся стабилизировать ситуацию с безопасностью, то можно будет отменить военное положение и провести выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Главное – безопасность

"Прежде всего, необходимо обеспечить надлежащие условия безопасности, о которых говорит и президент, и международные партнеры понимают, что это необходимая предпосылка. И, я так вижу, что в нашем обществе есть консенсус по этому вопросу. Как под ракетами проводить выборы?" - отметил Диденко.

Установление безопасной ситуации создаст, по словам главы ЦИК, основания для отмены военного положения. После этого вопрос выборов уже будет сводиться к срокам, необходимым для проведения послевоенных выборов.

Надлежащая подготовка к выборам

А эти сроки будут зависеть от конкретных процедур, определенных законом, сказал Диденко.

  • По его словам, ЦИК в течение более четырех лет полномасштабной войны не называла никаких сроков проведения выборов. Если не изменить закон, то в течение одного месяца после отмены военного положения должен начаться избирательный процесс парламентских выборов.

"Вопрос сроков – всегда вопрос баланса. С одной стороны, чем больше срок, тем лучше можно подготовиться и надеяться, что наши выборы будут лучше соответствовать международным стандартам и лучшим практикам, чем если этот срок будет меньше. С другой – этот срок не должен быть чрезмерно большим", – добавил он.

Топ комментарии
+3
Якщо, але це не точно, коли і як, бусифікація йде шаленими темпами, нікому буде й голосувати.
31.12.2025 17:56 Ответить
+2
6-ий і 7-ий
31.12.2025 17:58 Ответить
+2
Як той - так зразу
31.12.2025 18:02 Ответить
То скасуйте. "Стане безпечно", не з окопу пишете часом?
31.12.2025 17:53 Ответить
6-ий і 7-ий
31.12.2025 17:58 Ответить
Якщо, але це не точно, коли і як, бусифікація йде шаленими темпами, нікому буде й голосувати.
31.12.2025 17:56 Ответить
хто про що, а ***** про блохи

.
31.12.2025 18:44 Ответить
А скажеш що такого немає? Позорна, ганебна недомобілізація якої світ ще не бачив! А якщо і бачив то тих країн вже нема.
31.12.2025 18:55 Ответить
На днях а то и раньше. Все збс.
31.12.2025 17:58 Ответить
Як той - так зразу
31.12.2025 18:02 Ответить
Яке скасування военного стану?! А як же тік і ненавчені воювати будуть гроші збивати з простих громадян?! Вони ж заробляють бідні , нещасні, он як бігають кожен день , 10 на одного.
31.12.2025 18:02 Ответить
Тільки бовдури можуть вести розмову про вибори Фальсифікацію ,то можна.Як можна вести зустрічі кандидатів з виборцями,рівний доступ до телекомунікацій і десятки питань,які закладені в КОНСТИТУЦІЇ.
31.12.2025 18:06 Ответить
Так то ж ваш лідор придумав ви методички читали перш ніж ось гнати на главішака?
31.12.2025 18:16 Ответить
Толку з тих виборів. Ніби щось зміниться. Прийдуть такі самі, але з порожніми кишенями.
31.12.2025 18:11 Ответить
ЗАЛУЖНИЙ - ПРЕЗИДЕНТ , ПОРОХ - ПРЕМ"ЄР !!!! ОСЬ ФОРМУЛА УСПІХУ !!!!!
31.12.2025 18:13 Ответить
Чия формула? )))
31.12.2025 18:16 Ответить
Формула ідіотизму і тупості. Так було завжди,ще з часів коли не вибрали Чорновола...
31.12.2025 18:28 Ответить
Залужного комісували по здоров'ю. Для чого нам хворобливий президент?
31.12.2025 18:29 Ответить
А президент, 4 раза уклонившийся призова - нам норм?
31.12.2025 18:41 Ответить
Ну не хотів він служити в савєтскай армії )
31.12.2025 19:12 Ответить
Залужного з Порошенком
31.12.2025 18:31 Ответить
Поки в Україні стане безпечно ЦВК не потрібно... всі чоловіки з ЦВК повинні піти на передову на фронт, до того часу поки вони не зроблять Україну безпечною та не стануть відповідно потрібні...
31.12.2025 18:11 Ответить
а 40 мiлiонiв украiнцiв в парашi також проголосують?
31.12.2025 18:13 Ответить
поки не всі щє всілися за святкові столи проводжати цей рік
з плавним переходом на зустрічяння нового -
мої поздоровлення всім з наступаючим Новим роком!
і нехай він і справді, і в усіх сенсах буде кращім, а саме - переможним!
і не дуркувати з напоржаловом більше - ну от плиз....
31.12.2025 18:22 Ответить
Та вам(ЦВК) , курва, і зараз безпечно
31.12.2025 18:33 Ответить
Як же не терпиться члєнограю ще порулити і добити країну в руїну.
31.12.2025 18:34 Ответить
31.12.2025 18:41 Ответить
"безпекови умови" - це юридичний термін?
31.12.2025 18:43 Ответить
Як тільки скасують військовий стан, більшість військових просто розвернется і піде з окопі і більше туди вже не повернуться ніколи, навіть якщо орки знову підуть. Зеля вже готує Україну до капітуляції і передачі фюреру. Результати референдуму намалюють такі, що дурні українці самі згодні передати руським території
єь повернути московських попів, дати амерам торгувати і заробляти на вільній окупованій зоні Донбасу. Коротше, малята, нас прогрівають під продаж оптом.
31.12.2025 18:48 Ответить
Ну так позорна мобілізація пожинає свої плоди, без ясних строків служби, без ясної демобілізації, без прозорих відпусток в яких для того щоб піти треба відвалювати десятки тисяч кешу командиру..
31.12.2025 18:57 Ответить
Це все ще було відомо з 2019 року.
31.12.2025 19:08 Ответить
І хто зробить це "безпечно"?
31.12.2025 19:05 Ответить
Якийсь новий меморандум )
31.12.2025 19:14 Ответить
Геніальна заява. На кшталт - коли не буде війни то буде мир.
31.12.2025 19:19 Ответить
 
 