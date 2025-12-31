Если в Украине станет безопасно, можно отменить военное положение и провести выборы, - ЦИК

Если Украине удастся стабилизировать ситуацию с безопасностью, то можно будет отменить военное положение и провести выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Главное – безопасность

"Прежде всего, необходимо обеспечить надлежащие условия безопасности, о которых говорит и президент, и международные партнеры понимают, что это необходимая предпосылка. И, я так вижу, что в нашем обществе есть консенсус по этому вопросу. Как под ракетами проводить выборы?" - отметил Диденко.

Установление безопасной ситуации создаст, по словам главы ЦИК, основания для отмены военного положения. После этого вопрос выборов уже будет сводиться к срокам, необходимым для проведения послевоенных выборов.

Надлежащая подготовка к выборам

А эти сроки будут зависеть от конкретных процедур, определенных законом, сказал Диденко.

По его словам, ЦИК в течение более четырех лет полномасштабной войны не называла никаких сроков проведения выборов. Если не изменить закон, то в течение одного месяца после отмены военного положения должен начаться избирательный процесс парламентских выборов.

"Вопрос сроков – всегда вопрос баланса. С одной стороны, чем больше срок, тем лучше можно подготовиться и надеяться, что наши выборы будут лучше соответствовать международным стандартам и лучшим практикам, чем если этот срок будет меньше. С другой – этот срок не должен быть чрезмерно большим", – добавил он.

