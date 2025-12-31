Если в Украине станет безопасно, можно отменить военное положение и провести выборы, - ЦИК
Если Украине удастся стабилизировать ситуацию с безопасностью, то можно будет отменить военное положение и провести выборы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.
Главное – безопасность
"Прежде всего, необходимо обеспечить надлежащие условия безопасности, о которых говорит и президент, и международные партнеры понимают, что это необходимая предпосылка. И, я так вижу, что в нашем обществе есть консенсус по этому вопросу. Как под ракетами проводить выборы?" - отметил Диденко.
Установление безопасной ситуации создаст, по словам главы ЦИК, основания для отмены военного положения. После этого вопрос выборов уже будет сводиться к срокам, необходимым для проведения послевоенных выборов.
Надлежащая подготовка к выборам
А эти сроки будут зависеть от конкретных процедур, определенных законом, сказал Диденко.
- По его словам, ЦИК в течение более четырех лет полномасштабной войны не называла никаких сроков проведения выборов. Если не изменить закон, то в течение одного месяца после отмены военного положения должен начаться избирательный процесс парламентских выборов.
"Вопрос сроков – всегда вопрос баланса. С одной стороны, чем больше срок, тем лучше можно подготовиться и надеяться, что наши выборы будут лучше соответствовать международным стандартам и лучшим практикам, чем если этот срок будет меньше. С другой – этот срок не должен быть чрезмерно большим", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
з плавним переходом на зустрічяння нового -
мої поздоровлення всім з наступаючим Новим роком!
і нехай він і справді, і в усіх сенсах буде кращім, а саме - переможним!
і не дуркувати з напоржаловом більше - ну от плиз....
єь повернути московських попів, дати амерам торгувати і заробляти на вільній окупованій зоні Донбасу. Коротше, малята, нас прогрівають під продаж оптом.