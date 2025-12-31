Якщо в Україні стане безпечно, можна скасувати воєнний стан та провести вибори, - ЦВК

Якщо Україні вдасться стабілізувати безпекову ситуацію, то можна буде скасувати воєнний стан і провести вибори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

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Головне – безпека

"Передусім треба забезпечити належні безпекові умови, про які говорить і президент, і міжнародні партнери розуміють, що це необхідна передумова, і я так бачу, що в нашому суспільстві є консенсус щодо цього питання. Як під ракетами проводити вибори?" - зазначив Діденко.

Встановлення безпечної ситуації створить, за словами голови ЦВК, підстави для скасування воєнного стану. Після цього питання виборів вже буде зводитися до термінів, необхідних для проведення повоєнних виборів.

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Належна підготовка до виборів

А ці терміни залежатимуть від конкретних процедур, визначених законом, пояснив Діденко.

За його словами, ЦВК протягом понад чотирьох років повномасштабної війни не називала жодних термінів проведення виборів. Якщо не змінити закон, то протягом одного місяця після скасування воєнного стану має розпочатися виборчий процес парламентських виборів.

"Питання строків – завжди питання балансу. З одного боку, що більший строк, то краще можна підготуватися і сподіватися, що наші вибори будуть краще відповідати міжнародним стандартам і найкращим практикам, ніж якщо цей строк буде меншим. З іншого – цей строк не має бути надмірно великим", - додав він.

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