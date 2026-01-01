РУС
Возложение цветов и молитва за Украину: во Львове отметят 117-ю годовщину со дня рождения Бандеры

Марш в честь Бандеры

Сегодня, 1 января, во Львове состоятся мероприятия по случаю 117-й годовщины со дня рождения главы Провода Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Твоє місто".

Что предусмотрено?

Как отмечается, мероприятие начнется в 14:00 у памятника Степану Бандере. В программе предусмотрено возложение цветов и совместная молитва за Украину.

Читайте: Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"

Жителей и гостей Львовщины приглашают присоединиться к мероприятиям и почтить память одного из ведущих деятелей украинского освободительного движения.

Бандера Степан Львов Львовская область
Топ комментарии
+19
Слава Великому Провідникові! Степанові Бандері належать слова «І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!», пророцтво лідера національного українського руху збулося!
01.01.2026 12:52
+15
Батько-наш Бандера
Україна - Мати!
Ми за Україну
Йдемо кацапню вбивати!
Будем їх вбивати, не дамо їм жити
Матір Україну будемо любити!
01.01.2026 12:54
+11
01.01.2026 12:57
01.01.2026 12:52
01.01.2026 12:54
01.01.2026 12:57
Слава Бандері!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Смерть кацапам, комунякам та їх поплічникам!
01.01.2026 13:00
Хай живе Степан Бандера у наших серцях!
Героям Слава!
Слава Нації!
01.01.2026 13:02
ви от зараз пів сайту ввели в новгород...
01.01.2026 13:06
я тут за помилку переймався,,,,
01.01.2026 13:08
Степан Бандера Герой України!!! Хай живе Бандера в нашій пам'яті вічно....
01.01.2026 13:10
Національний герой безумовно ...
попри всі старання чекістів
01.01.2026 13:41
01.01.2026 13:45
Хода в Києві буде?
01.01.2026 14:02
 
 