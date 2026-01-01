Возложение цветов и молитва за Украину: во Львове отметят 117-ю годовщину со дня рождения Бандеры

Сегодня, 1 января, во Львове состоятся мероприятия по случаю 117-й годовщины со дня рождения главы Провода Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Твоє місто".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусмотрено?

Как отмечается, мероприятие начнется в 14:00 у памятника Степану Бандере. В программе предусмотрено возложение цветов и совместная молитва за Украину.

Читайте: Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"

Жителей и гостей Львовщины приглашают присоединиться к мероприятиям и почтить память одного из ведущих деятелей украинского освободительного движения.