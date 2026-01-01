1 170 12
Возложение цветов и молитва за Украину: во Львове отметят 117-ю годовщину со дня рождения Бандеры
Сегодня, 1 января, во Львове состоятся мероприятия по случаю 117-й годовщины со дня рождения главы Провода Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Твоє місто".
Что предусмотрено?
Как отмечается, мероприятие начнется в 14:00 у памятника Степану Бандере. В программе предусмотрено возложение цветов и совместная молитва за Украину.
Жителей и гостей Львовщины приглашают присоединиться к мероприятиям и почтить память одного из ведущих деятелей украинского освободительного движения.
Топ комментарии
+19 Василь Васько #582549
показать весь комментарий01.01.2026 12:52 Ответить Ссылка
+15 Anastasiya Lebiga
показать весь комментарий01.01.2026 12:54 Ответить Ссылка
+11 Wild MadDog
показать весь комментарий01.01.2026 12:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна - Мати!
Ми за Україну
Йдемо кацапню вбивати!
Будем їх вбивати, не дамо їм жити
Матір Україну будемо любити!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Смерть кацапам, комунякам та їх поплічникам!
Героям Слава!
Слава Нації!
попри всі старання чекістів