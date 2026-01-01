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Новини Бандера - герой
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Покладання квітів і молитва за Україну: у Львові відзначать 117 річницю народження Бандери

Марш на честь Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Львові відбудуться заходи з нагоди 117-ї річниці від дня народження голови Проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це повідомляли в Львівській обласній державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Твоє місто".

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Що передбачено?

Як зазначається, захід розпочнеться о 14:00 біля пам’ятника Степану Бандері. У програмі передбачено покладання квітів та спільну молитву за Україну.

Читайте: Польський політик Клімас біля пам’ятника Бандері у Львові: "Ми повинні змусити українців покласти край бандеризму"

Мешканців і гостей Львівщини запрошують долучитися до заходів та вшанувати пам’ять одного з провідних діячів українського визвольного руху.

Автор: 

Бандера Степан (206) Львів (3326) Львівська область (2845) Львівський район (313)
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Топ коментарі
+28
Слава Великому Провідникові! Степанові Бандері належать слова «І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!», пророцтво лідера національного українського руху збулося!
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01.01.2026 12:52 Відповісти
+23
Батько-наш Бандера
Україна - Мати!
Ми за Україну
Йдемо кацапню вбивати!
Будем їх вбивати, не дамо їм жити
Матір Україну будемо любити!
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01.01.2026 12:54 Відповісти
+21
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01.01.2026 12:57 Відповісти

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