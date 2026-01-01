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Покладання квітів і молитва за Україну: у Львові відзначать 117 річницю народження Бандери
Сьогодні, 1 січня, у Львові відбудуться заходи з нагоди 117-ї річниці від дня народження голови Проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Про це повідомляли в Львівській обласній державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Твоє місто".
Що передбачено?
Як зазначається, захід розпочнеться о 14:00 біля пам’ятника Степану Бандері. У програмі передбачено покладання квітів та спільну молитву за Україну.
Мешканців і гостей Львівщини запрошують долучитися до заходів та вшанувати пам’ять одного з провідних діячів українського визвольного руху.
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