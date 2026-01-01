РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8900 посетителей онлайн
Новости Зеленский соболезнование Швейцарии
1 008 9

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в Швейцарии

Зеленский выразил соболезнования в связи с пожаром в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где погибли десятки людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном в его соцсетях.

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром на курорте в Швейцарии

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Зеленский отметил, что на данный момент известно о около 40 погибших и 100 пострадавших. Он выразил слова поддержки народу Швейцарии и президенту Ги Пармелину, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Сочувствуем народу и президенту Швейцарии Ги Пармелину и всем, кто потерял своих родных и близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал в соцсетях Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ночной атаке РФ: Цели врага - наша энергетика. ФОТОрепортаж

Обстоятельства трагедии

Пожар произошел в баре во время празднования Нового года. Сначала сообщалось, что он возник после взрыва, однако позже эту информацию опровергли.

В Швейцарии официально не называют количество погибших, однако МИД Италии заявило, что получило от швейцарской полиции данные о 40 погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский за 2025 год принял почти сотню лидеров в Украине и совершил 59 визитов за границу, - ОП

Автор: 

бар (23) Зеленский Владимир (23241) пожар (6081) Швейцария (648)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хіба ще з квартальних його виступів не видно було його ставлення до українців і України? Але зомбовані обрали цього паяца і багато з них до цих пір не каються!
показать весь комментарий
01.01.2026 17:13 Ответить
Жахлива трагедія. Співчуття
показать весь комментарий
01.01.2026 17:03 Ответить
Співчуття родичам невинних людей, які загинули. Всім, хто постраждав -- одужання. 🙏
показать весь комментарий
01.01.2026 17:09 Ответить
 
 