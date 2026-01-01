Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где погибли десятки людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном в его соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Зеленский отметил, что на данный момент известно о около 40 погибших и 100 пострадавших. Он выразил слова поддержки народу Швейцарии и президенту Ги Пармелину, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Сочувствуем народу и президенту Швейцарии Ги Пармелину и всем, кто потерял своих родных и близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал в соцсетях Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ночной атаке РФ: Цели врага - наша энергетика. ФОТОрепортаж

Обстоятельства трагедии

Пожар произошел в баре во время празднования Нового года. Сначала сообщалось, что он возник после взрыва, однако позже эту информацию опровергли.

В Швейцарии официально не называют количество погибших, однако МИД Италии заявило, что получило от швейцарской полиции данные о 40 погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский за 2025 год принял почти сотню лидеров в Украине и совершил 59 визитов за границу, - ОП