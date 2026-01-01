УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10662 відвідувача онлайн
Новини Зеленський
6 406 23

Зеленський висловив співчуття через трагічну пожежу у Швейцарії

Зеленський висловив співчуття через пожежу у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії, де загинули десятки людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави, опублікованій у його соцмережах.

Зеленський висловив співчуття через трагічну пожежу на курорті у Швейцарії

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Зеленський зазначив, що наразі відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих. Він висловив слова підтримки народу Швейцарії та президенту Гі Пармеліну, а також побажав швидкого одужання постраждалим.

"Співчуваємо народу й Президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав у соцмережах Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічну атаку РФ: Цілі ворога - наша енергетика. ФОТОрепортаж

Обставини трагедії

Пожежа сталася у барі під час святкування Нового року. Спершу повідомлялося, що вона виникла після вибуху, однак пізніше цю інформацію заперечили.

У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих, проте МЗС Італії заявило, що отримало від швейцарської поліції дані про 40 загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський за 2025 рік прийняв майже сотню лідерів в Україні і здійснив 59 візитів за кордон, - ОП

Автор: 

бар (14) Зеленський Володимир (28341) пожежа (4521) Швейцарія (945)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
у нас люди кожного дня гинуть під завалами і пожежах, правда не від свічок при святкуванні і піротехніки, а від російських шахедів і ракет. Чому б Швейцарії кожного дня українцям не висловлювати співчуття? Замість того Швейцарія пригріла в себе купу багатих росіян і торгує з росією. У мене нема співчуття до тих, хто не співчуває мені.
показати весь коментар
01.01.2026 17:20 Відповісти
+13
Співчуття родичам невинних людей, які загинули. Всім, хто постраждав -- одужання. 🙏
показати весь коментар
01.01.2026 17:09 Відповісти
+9
А хіба ще з квартальних його виступів не видно було його ставлення до українців і України? Але зомбовані обрали цього паяца і багато з них до цих пір не каються!
показати весь коментар
01.01.2026 17:13 Відповісти

Завантаження...

 
 