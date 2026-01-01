Зеленський висловив співчуття через трагічну пожежу у Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії, де загинули десятки людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави, опублікованій у його соцмережах.
Подробиці
Зеленський зазначив, що наразі відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих. Він висловив слова підтримки народу Швейцарії та президенту Гі Пармеліну, а також побажав швидкого одужання постраждалим.
"Співчуваємо народу й Президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав у соцмережах Володимир Зеленський.
Обставини трагедії
Пожежа сталася у барі під час святкування Нового року. Спершу повідомлялося, що вона виникла після вибуху, однак пізніше цю інформацію заперечили.
У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих, проте МЗС Італії заявило, що отримало від швейцарської поліції дані про 40 загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль