Зеленський висловив співчуття через трагічну пожежу у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії, де загинули десятки людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави, опублікованій у його соцмережах.

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Подробиці

Зеленський зазначив, що наразі відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих. Він висловив слова підтримки народу Швейцарії та президенту Гі Пармеліну, а також побажав швидкого одужання постраждалим.

"Співчуваємо народу й Президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав у соцмережах Володимир Зеленський.

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Обставини трагедії

Пожежа сталася у барі під час святкування Нового року. Спершу повідомлялося, що вона виникла після вибуху, однак пізніше цю інформацію заперечили.

У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих, проте МЗС Італії заявило, що отримало від швейцарської поліції дані про 40 загиблих.

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