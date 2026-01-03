Немедленно выехать или составить завещание: Госдеп США призвал своих граждан срочно покинуть Россию

Государственный департамент США призвал граждан Штатов немедленно покинуть Россию из-за рисков произвольного задержания и возможности терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Госдепа.

Что известно?

Так, граждан США предупреждают, что среди рисков обострения российско-украинской войны.

Риски

Гражданам США рекомендуют не посещать Россию по следующим причинам:

Опасность, связанная с продолжением войны между Россией и Украиной.

Риск преследования или незаконного задержания со стороны российских сотрудников спецслужб.

Произвольное применение местных законов.

Возможность терроризма.

Тем, кто решит проигнорировать предупреждение и поехать в РФ, советуют:

составить завещание и назначить страховых бенефициаров;

подготовить документы и иметь планы эвакуации;

выйти из всех учетных записей социальных сетей и не заходить в свои учетные записи в социальных сетях, находясь в России;

соблюдать указания местных властей и быть бдительными по отношению к своему окружению.

В Госдепе напомнили, что РФ не признает двойное гражданство США и России, поэтому лица с двойным гражданством могут быть призваны в армию или ограничены в передвижении.

