Немедленно выехать или составить завещание: Госдеп США призвал своих граждан срочно покинуть Россию
Государственный департамент США призвал граждан Штатов немедленно покинуть Россию из-за рисков произвольного задержания и возможности терроризма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Госдепа.
Что известно?
Так, граждан США предупреждают, что среди рисков обострения российско-украинской войны.
Риски
Гражданам США рекомендуют не посещать Россию по следующим причинам:
- Опасность, связанная с продолжением войны между Россией и Украиной.
- Риск преследования или незаконного задержания со стороны российских сотрудников спецслужб.
- Произвольное применение местных законов.
- Возможность терроризма.
Тем, кто решит проигнорировать предупреждение и поехать в РФ, советуют:
- составить завещание и назначить страховых бенефициаров;
- подготовить документы и иметь планы эвакуации;
- выйти из всех учетных записей социальных сетей и не заходить в свои учетные записи в социальных сетях, находясь в России;
- соблюдать указания местных властей и быть бдительными по отношению к своему окружению.
В Госдепе напомнили, что РФ не признает двойное гражданство США и России, поэтому лица с двойным гражданством могут быть призваны в армию или ограничены в передвижении.
Топ комментарии
+27 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.01.2026 23:23 Ответить Ссылка
+22 Fish Man
показать весь комментарий02.01.2026 23:24 Ответить Ссылка
+13 Малець Тарас
показать весь комментарий02.01.2026 23:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
немає станнього абзаца в повідомленні:
закликаємо інвестувати в рашку триліони доларів
.
.
.
Думаю, зелена ***** тисне на Кривоноса і Клименка. Але і США та ЄС тисне. Подивимось, чия візьме гору
підстилка фарбована не зважиться атакувати свого власника
Кабміндічі з шурмою і шиферами, можуть це засвідчити !!
https://youtu.be/r9-EUb1baUM?t=200
нормальним людям там небезпечно!!