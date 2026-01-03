РУС
Немедленно выехать или составить завещание: Госдеп США призвал своих граждан срочно покинуть Россию

Госдеп призвал американцев покинуть территорию РФ

Государственный департамент США призвал граждан Штатов немедленно покинуть Россию из-за рисков произвольного задержания и возможности терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Госдепа.

Что известно?

Так, граждан США предупреждают, что среди рисков обострения российско-украинской войны.

Риски

Гражданам США рекомендуют не посещать Россию по следующим причинам:

  • Опасность, связанная с продолжением войны между Россией и Украиной.
  • Риск преследования или незаконного задержания со стороны российских сотрудников спецслужб.
  • Произвольное применение местных законов.
  • Возможность терроризма.

Тем, кто решит проигнорировать предупреждение и поехать в РФ, советуют:

  • составить завещание и назначить страховых бенефициаров;
  • подготовить документы и иметь планы эвакуации;
  • выйти из всех учетных записей социальных сетей и не заходить в свои учетные записи в социальных сетях, находясь в России;
  • соблюдать указания местных властей и быть бдительными по отношению к своему окружению.

В Госдепе напомнили, что РФ не признает двойное гражданство США и России, поэтому лица с двойным гражданством могут быть призваны в армию или ограничены в передвижении.

+27
Рязанскій сахар на падходє...
показать весь комментарий
02.01.2026 23:23 Ответить
+22
показать весь комментарий
02.01.2026 23:24 Ответить
+13
Марко Рубіо працює
показать весь комментарий
02.01.2026 23:22 Ответить
Марко Рубіо працює
показать весь комментарий
02.01.2026 23:22 Ответить
шутнік "Маленький Марко"

немає станнього абзаца в повідомленні:
закликаємо інвестувати в рашку триліони доларів

.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:56 Ответить
інвестувати в рашку та.... "або скласти заповіт"

.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:48 Ответить
Рязанскій сахар на падходє...
показать весь комментарий
02.01.2026 23:23 Ответить
АНБ не спить

.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:58 Ответить
Патужна. Смело. Оригинально.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:24 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 23:24 Ответить
Дырка от жопы 😁
показать весь комментарий
03.01.2026 02:39 Ответить
Путін об'явить камунізм.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:25 Ответить
Трамп із путіним горшки побили? Давно пора!
показать весь комментарий
02.01.2026 23:25 Ответить
А як там щодо побомбити Росію через ризики свавільного затримання та можливість тероризму щодо громадян Штатів?
показать весь комментарий
02.01.2026 23:26 Ответить
А що, в рашці ще є американські громадяни, які досі не зрозуміли яка то клоака? То хто їм доктор?
показать весь комментарий
02.01.2026 23:30 Ответить
Є росіяни з паспортами США, що досі вважають, що їм нічого не загрожує.
показать весь комментарий
03.01.2026 00:23 Ответить
Ну и *** с ними 🤣
показать весь комментарий
03.01.2026 02:45 Ответить
Абсолютно згоден.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:46 Ответить
УП: 28 листопада, в день проведення обшуків, для Єрмака була готова офіційна підозра в кримінальних злочинах. Хоча її не вручили ні в день обшуку, ні в наступні тижні, що вже породжує масу спекуляцій.
Думаю, зелена ***** тисне на Кривоноса і Клименка. Але і США та ЄС тисне. Подивимось, чия візьме гору
показать весь комментарий
02.01.2026 23:32 Ответить
Вже навіть Держдеп визнав Трампа пNздуном.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:32 Ответить
О як заспівав рудий… развєдка долажила - путєн нє друх?
показать весь комментарий
02.01.2026 23:42 Ответить
Парашний Сортір зачиняється, до всіх притомних прохання вийти.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:44 Ответить
1п -- Небезпека, пов'язана з продовженням війни між росією та Україною! -- Це мабуть щоб томагавки не летіли на голови американців?? чи ще ні??
показать весь комментарий
02.01.2026 23:45 Ответить
точно ні
підстилка фарбована не зважиться атакувати свого власника
показать весь комментарий
02.01.2026 23:52 Ответить
А там йди знай, враховуючи перепади настрою, психічного розладу, враховуючи фактори часу, в якому ми живемо, я вже не здивуюсь нічому.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:57 Ответить
це прям сильно… - скласти заповіт і призначити страхових бенефіціарів….
показать весь комментарий
02.01.2026 23:52 Ответить
ЧМОбілізація?
показать весь комментарий
02.01.2026 23:52 Ответить
Иран!
показать весь комментарий
02.01.2026 23:53 Ответить
Дейнеко з ДПСУ, може усьо ж «порішать» на кордоні в Україні!!??
Кабміндічі з шурмою і шиферами, можуть це засвідчити !!
показать весь комментарий
02.01.2026 23:53 Ответить
Хіба його не звільнили?
показать весь комментарий
03.01.2026 00:13 Ответить
Кажуть рамзан дирявий здох, Кавказ може вибухнути проти гебнявого режиму
показать весь комментарий
02.01.2026 23:57 Ответить
Уже точно или опять откачали?
показать весь комментарий
03.01.2026 00:11 Ответить
В твітері гуляє така новина
показать весь комментарий
03.01.2026 00:36 Ответить
I ти кажи)
показать весь комментарий
03.01.2026 00:21 Ответить
Та невже?
показать весь комментарий
03.01.2026 07:01 Ответить
Двоє британців приблизно те ж саме читали біля посольства США в Москві в 2025 році. Нічого не змінилося.
https://youtu.be/r9-EUb1baUM?t=200
показать весь комментарий
03.01.2026 00:30 Ответить
Кацапня - це терористична і бандитська краіна , де знаходитися
нормальним людям там небезпечно!!
показать весь комментарий
03.01.2026 00:56 Ответить
Штучна країна, розвал якої в осяжному майбутньому.
показать весь комментарий
03.01.2026 08:02 Ответить
як раз не вистачає піндоського посла з його спічем про спільні цінності
показать весь комментарий
03.01.2026 01:43 Ответить
Коли вже вернеться що наробили навкруги, то не обіжайтесь
показать весь комментарий
03.01.2026 04:15 Ответить
Цікаво а вітьков та кушнір склали заповіт?
показать весь комментарий
03.01.2026 05:08 Ответить
Яка притомна людина їде або живе на малососії?
показать весь комментарий
03.01.2026 06:54 Ответить
Навіщо ви тут брешете, фсбшникі сама чесна організація, вони кого попало не заарештовують, вони заарештовують тільки тих, кого наказали, або тих на кому можна заробити, ну може ще кого і просто ради, щоб показати свою значущість і владу, або по п'яні. Ху...ло так вимагає
показать весь комментарий
03.01.2026 07:17 Ответить
 
 