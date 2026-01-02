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Негайно виїхати або скласти заповіт: Держдеп США закликав своїх громадян терміново залишити Росію

Держдеп закликав американців залишити територію РФ

Державний департамент США закликав громадян Штатів негайно залишити Росію через ризики свавільного затримання та можливість тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Держдепу.

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Що відомо?

Так, громадян США попереджають, що серед ризиків загострення російсько-української війни.

Ризики

Громадянам США рекомендують не відвідувати Росію з таких причин:

  • Небезпека, пов'язана з продовженням війни між Росією та Україною.
  • Ризик переслідування або незаконного затримання з боку російських співробітників служб безпеки.
  • Свавільне застосування місцевих законів.
  • Можливість тероризму.

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Тим, хто вирішить проігнорувати попередження та поїхати до РФ радять:

  • скласти заповіт і призначити страхових бенефіціарів;
  • підготувати документи та мати плани евакуації;
  • вийти з усіх облікових записів соціальних мереж і не заходити до своїх облікових записів у соціальних мережах, перебуваючи в Росії;
  • дотримуватися вказівок місцевої влади та бути пильними до свого оточення.

У Держдепі нагадали, що РФ не визнає подвійне громадянство США та Росії, тому особи з подвійним громадянством можуть бути призвані до армії або обмежені у пересуванні.

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Автор: 

Держдепартамент США (1639) росія (70845) США (26940)
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Топ коментарі
+34
Рязанскій сахар на падходє...
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02.01.2026 23:23 Відповісти
+29
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02.01.2026 23:24 Відповісти
+16
Марко Рубіо працює
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02.01.2026 23:22 Відповісти

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