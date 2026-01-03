3 января графики отключений света будут действовать в большинстве регионов Украины
В субботу, 3 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии из-за российских атак.
Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Информация об отключениях
"3 января в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
Причины ограничений
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали в компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" Чи голосуєте ви за те що померти або жити в пеклі на землі - якщо так то ставте за молодава і красівава"