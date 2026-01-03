РУС
3 января графики отключений света будут действовать в большинстве регионов Украины

Где 3 января будут отключать свет: перечень регионов

В субботу, 3 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии из-за российских атак.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"3 января в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Причины ограничений 

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали в компании.

в 2019 треба було правильно написати в бюлетенях

" Чи голосуєте ви за те що померти або жити в пеклі на землі - якщо так то ставте за молодава і красівава"
показать весь комментарий
03.01.2026 01:15 Ответить
Так це "світло" і так по 8-10 годин на добу вже не один місяць. Чи може десь не так ?
показать весь комментарий
03.01.2026 07:36 Ответить
Є й "не так". З 30-го грудня чекаємо, коли повернуть е/е 😂
показать весь комментарий
03.01.2026 08:57 Ответить
 
 