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Новини Відключення електроенергії
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3 січня графіки відключень світла діятимуть у більшості регіонів України

Де 3 січня вимикатимуть світло: перелік регіонів

У суботу, 3 січня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки відключень електроенергії через російські атаки.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Інформація про відключення

"3 січня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)",- йдеться у повідомленні.

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Причини обмежень 

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо",- закликали в компанії.

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