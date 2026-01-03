РУС
Новости Атака дрона на Днепропетровщину
280 0

Рашисты ударили из "Града" по Никопольщине, в Синельниковском районе повреждены дома

Днепропетровщина после обстрела

Ночью 3 января агрессор нанес удар из РСЗО "Град" по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Синельниковский район

На Васильковскую громаду Синельниковского района направили БПЛА. Возник пожар, повреждены 5 частных домов.

"Обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

обстрел (31139) Никополь (1291) Синельниковский район (397)
